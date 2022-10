Quali sono i giochi più censurati della storia?

Ci sono giochi che hanno scritto pagine di storia videoludica non solo per le loro qualità, ma anche per le forti controversie che hanno generato presso il pubblico generalista, complici i temi adulti o certe violente meccaniche ludiche che li hanno caratterizzati.

Per tali ragioni, sono state numerose le produzioni andate incontro a censura (se non vero e proprio ban in alcuni territori), con gli sviluppatori costretti a dover ritoccare le proprie produzioni per commercializzarle e, per quanto possibile, placare gli animi di opinione pubblica, famiglie ed enti di classificazione. Di seguito ecco cinque dei più famosi giochi censurati al mondo, ancora oggi fonte di discussioni:

Carmageddon

Il gioco di combattimenti tra veicoli creato da Stainless Games nel 1997 è divenuto iconico non tanto per le sue qualità, quanto per una meccanica estremamente controversa: il modo migliore per fare punti è investire ed uccidere i pedoni nei modi più creativi e brutali possibili. Quanto basta per scatenare le ire dei media, con il British Board of Film Classification che all'epoca chiese agli autori una profonda modifica alla violenza generale dell'opera prima di procedere con la classificazione. I contenuti si sono rivelati talmente forti da portare a drastiche modifiche: in Germania, ad esempio, i passanti sono stati sostituiti con robot, mentre altre edizioni hanno riempito le strade con zombie al posto di esseri umani. Tutto questo, comunque, non ha impedito a Carmageddon di divenire a suo modo un gioco di culto.

Grand Theft Auto

Probabilmente il nome più illustre dell'elenco. Grand Theft Auto è una serie che genera controversie sin dal suo primo capitolo pubblicato nel 1997: mettere i giocatori nei panni di un criminale dedito a furti d'auto, omicidi e scontri con la polizia ha fatto storcere il naso al pubblico generalista, ma è con l'avvento di PlayStation 2 che la serie targata Rockstar Games incontra la lama affilata della censura. In GTA III, ad esempio, la possibilità di caricare prostitute in macchina è stata del tutto eliminata dalla versione australiana, ma la controversia maggiore è legata al minigioco "Hot Coffee" di GTA San Andreas: Rockstar nascose questo minigioco a sfondo sessuale all'interno del titolo, scoperto poi dai modder che lo hanno così reso giocabile. Una volta scoperto, l'ESRB (l'ente di classificazione americano) ha cambiato in corsa il rating del gioco, passato così da M (Mature) ad AO (Adults Only). Oltre a doversi difendere da una class action infine non andata in porto, Rockstar è stata quindi costretta a dover rimuovere San Andreas dal mercato, ripulire il codice sorgente del minigioco incriminato, e quindi redistribuire il suo prodotto.

Manhunt

Rockstar, ancora una volta. Negli anni 2000 la serie di Manhunt ottenere grossa popolarità per via delle sue tematiche fin troppo sopra le righe. Il primo gioco, incentrato su un condannato a morte che si ritrova al centro di un macabro snuff movie, è stato ritirato dal commercio in Australia e non è mai stato pubblicato nell'Ontario e in Nuova Zelanda. Ancora più controversa la situazione attorno a Manhunt 2, che ha generato scalpore per le esecuzioni dei nemici estremamente disturbanti: l'ESRB gli assegnò direttamente il bollino AO, mentre molte altre rating board internazionali si rifiutarono di classificare il gioco. Rockstar è stata quindi costretta a modificare pesantemente il titolo, rimuovendo le uccisioni più eccessive in modo da poterlo distribuire nei negozi.

Mortal Kombat

Il classico di Midway è uno dei più illustri simboli della violenza videoludica. Mortal Kombat fece scalpore all'epoca del suo debutto in sala giochi nel 1992 per i litri di sangue versati dai lottatori e l'esecuzione delle Fatality in grado di fare letteralmente a pezzi l'avversario. Sebbene la versione arcade sia rimasta pressoché intatta, per distribuire le prime versioni console gli autori furono costretti ad adoperare una pesante censura al loro picchiaduro: le versioni Super Nintendo e Mega Drive, quindi, arrivarono sul mercato completamente privi di sangue e Fatality (sebbene sulla piattaforma SEGA era possibile riattivare i contenuti grafici tramite un cheat code). Le tematiche forti di Mortal Kombat e le polemiche che ne derivarono sono tra i motivi che hanno portato alla nascita dell'ESRB, nel 1994.

No More Heroes

L'iconico Action di Suda 51 rientra tra le produzioni più brutali mai pubblicate su Wii, console pensata principalmente per un pubblico di famiglie e giovanissimi giocatori. Sangue ad ettolitri e smembramenti degli avversari sconfitti sono all'ordine del giorno nella versione americana di No More Heroes, andata però incontro ad una pesante censura per la distribuzione in Europa e Giappone: in questi territori, infatti, il sangue viene completamente sostituito da macchie di colore nero, mentre le mutilazioni sono state rimosse a favore di un diverso e molto più accettabile effetto speciale.

