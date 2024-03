Giochi come GTA, Minecraft e COD sono un pericolo per i giovani: la denuncia di una mamma

Sta facendo il giro dei social quanto accaduto in Arkansas, dove nel giro degli ultimi 12 mesi una madre ha deciso di dare il via ad una causa legale contro alcuni dei più importanti videogiochi poiché ritenuti 'addictive', ossia in grado di creare dipendenza soprattutto nei più giovani per via di una serie di scelte di design.

La donna sostiene che molti dei giochi moderni si insinuano nel cervello dei ragazzi e diventano il loro pensiero fisso, tant'è che suo figlio ha iniziato a giocare all'età di 12 anni e ora, a 21, si ritrova travolto da questa dipendenza: ha abbandonato la scuola, spende centinaia di dollari al mese in microtransazioni e soffre di scatti d'ira e depressione. Questa mamma sostiene inoltre di non aver potuto fare nulla per impedire al figlio di videogiocare, per via delle possibili reazioni violente del ragazzo.

Le accuse di questa donna scendono anche nel dettaglio, poiché viene spiegato il motivo per cui alcuni dei prodotti più diffusi sono in grado di insidiare i più giovani. Secondo questa madre, Call of Duty stimola a giocare sempre di più poiché si sbloccano sempre nuove armi, GTA offre una quantità spropositata di attività diverse in cui cimentarsi e Minecraft mette a serio rischio i giocatori che soffrono di ADHD (Disturbo da deficit di attenzione iperattività), poiché mettono i soggetti in condizione di pensare continuamente alle azioni da compiere in gioco.

In risposta a queste pesanti accuse è arrivata una dichiarazione dell'ESA (Entertainment Software Association), al cui interno vi sono anche alcune delle compagnie che sono finite nel mirino della donna americana:

"I videogiochi sono una delle forme più dinamiche e diffuse in tutto il mondo. Diamo priorità a chi crea esperienze positive per l'intera community di videogiocatori e procura strumenti accessibili per utenti, genitori e caregiver per gestire i numerosi aspetti del gameplay. Le accuse che sostengono il contrario non si basano su fatti e ignorano che miliardi di persone in tutto il mondo, appartenenti a qualsiasi età e contesto sociale, giocano ai videogiochi in modo sano e bilanciato."

In attesa di scoprire come si evolverà la questione, vi ricordiamo che uno sviluppatore di GTA 6 potrebbe aver svelato la durata della campagna per sbaglio.

Su PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti di oggi.