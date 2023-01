Quali giochi sono compatibili con Xbox Series S, ci sono delle limitazioni?

Xbox Series S è una delle console più vendute degli ultimi tempi ed i motivi alla base di questo successo sono semplici da individuare: costi contenuti, discreta potenza e una reperibilità superiore rispetto a Xbox Series X e PS5. Avete appena comprato una Series S e volete un chiarimento sui giochi compatibili? Ci pensiamo noi.

Xbox Series S è compatibile con tutti i giochi digitali per Xbox Series X/S in vendita su Microsoft Store, la stessa Microsoft sottolinea che "i titoli definiti Ottimizzato per Xbox Series X|S sono creati da zero (o ricreati) per usare la potenza della console Xbox Series X|S."



Chiaramente, Xbox Series S non è compatibile con nessun gioco in formato fisico (non avendo il lettore ottico) mentre le versioni digitali dei giochi funzionano senza alcun problema anche in riferimento a giochi Xbox One, Xbox 360 e Xbox Original. C'è però una sola eccezione e riguarda i giochi Xbox 360 nati per Kinect, questi non sono compatibili con Xbox Series S:

Xbox Series S giochi non compatibili

Kinect Sports Rivals

Dance Central Spotlight

Fruit Ninja Kinect 2

Shape Up

Xbox Fitness

Just Dance 2014

Rabbids Invasion The Interactive TV Show

Zumba Fitness World Party

Kung-Fu for Kinect

Squid Hero

Beatsplosion

Boom Ball

Fighter Within

Boom Ball 2

Just Dance Disney Party 2

Disney Fantasia Music Evolved

Boom Ball 3 for Kinect

FRU

Air Guitar Warrior for Kinect

Slice Zombies for Kinect

ZAZEN

Commander Cherry for Kinect

Perfect Woman

inoltre le app Hub EA Play, BBC iPlayer e OneGuide non sono compatibili con Xbox Series S. In linea generale dunque,e/o presenti su Game Pass e con quasi tutti i giochi Xbox 360 (ad esclusione dei titoli ottimizzati per Kinect) e con tutti i giochi della prima Xbox già compatibili con Xbox One e Series X.