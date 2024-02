Quanti giochi abbiamo comprato a scatola chiusa: tra delusioni e grandi sorprese

Che sia attraverso un articolo, un video su Youtube o una pubblicità, siamo abituati ad informarci sempre attentante sui giochi che possono fare al caso nostro: soprattutto oggi con tutte le risorse a nostra disposizione basta un attimo per conoscere tutto di un qualunque prodotto. Eppure ci sono anche volte in cui si va alla cieca.

Vi è mai capitato di comprare un videogioco a scatola chiusa, senza esservi mai informati prima oppure senza addirittura averlo mai sentito nominare fino a quando non ve lo siete ritrovati davanti al vostro negozio di fiducia o sullo store digitale della vostra piattaforma? Vero, oggi appare difficile che una simile situazione possa verificarsi, ma in passato non era certo così facile, specie in un'epoca in cui Internet non era ancora così diffuso ed i social network erano appena agli albori.

Un tempo si doveva aspettare l'uscita della propria rivista preferita nelle edicole per scoprire cosa avrebbe offerto il mondo videoludico nelle settimane, mesi ed anni successivi. Si pensi ai videogiochi di 30 anni fa ad esempio: molto spesso i titoli che affollavano gli scaffali forse nemmeno li avevate mai sentiti, tuttavia hanno subito attirato la vostra attenzione per via dello spettacolare artwork sulla confezione, per il loro buffo protagonista o per il loro nome accattivante. E dunque eccovi lì a farlo vostro, pronti a scoprirlo completamente da zero.

Ma magari vi è successo anche in tempi più recenti: eravate al GameStop oppure stavate consultando il catalogo dei giochi in offerta sul Nintendo eShop, e così totalmente a caso mentre setacciavate a fondo gli scaffali fisici e digitali vi siete imbattuti in un particolare indie che non conoscevate fino a quel momento. Costa però pochissimo, dunque perché non comprarlo appunto per scoprire di cosa si tratta?

In questi casi si corre sempre un rischio: potreste aver preso un gioco mediocre che vi deluderà facendovi rimpiangere di averci speso soldi alla cieca, ma potreste anche aver scoperto in questo modo un gioiello pronto a conquistarvi fino a diventare uno dei vostri giochi preferiti. E spesso basta semplicemente una cover ad attirare l'attenzione (magari perché era la copertina di un videogioco senza senso e completamente sbagliata?) e fare una simile scommessa.

Dunque raccontateci le vostre esperienze: quanti e quali giochi avete comprato a scatola chiusa?