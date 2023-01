Quali sono i giochi e le console più vendute in Giappone nel 2022?

Sono passati più di dieci giorni da quando ci siamo messi alle spalle il 2022, ma il periodo dei bilanci non può ancora dirsi concluso, specialmente per il magazine giapponese Famitsu, che ha pubblicato la Top 10 dei videogiochi più venduti in Giappone nel 2022 e la classifica delle console di maggior successo nel Sol Levante.

Top 10 dei videogiochi più venduti in Giappone nel 2022

Pokemon Scarlatto e Violetto - 4,338,931 copie Splatoon 3 - 3,687,814 copie Leggende Pokemon: Arceus - 2,314,806 copie Kirby e la Terra Perduta - 969,047 copie Nintendo Switch Sports - 887,722 copie Mario Kart 8 Deluxe - 742,018 copie Minecraft per Switch - 548,415 copie Mario Party Superstars - 485,594 copie Super Smash Bros. Ultimate - 441,053 copie Elden Ring - 356,711 copie

La Top 10 dei videogiochi più venduti in Giappone nel corso dell'anno passato è dominata dai software per Nintendo Switch, che occupano le prime nove posizioni della classifica - 8 delle quali reclamate da first party della grande N. La vincitrice assoluta è l'accoppiata Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto con oltre 4,2 milioni di copie vendute, seguita dall'altrettanto impressionante Splatoon 3 (quasi 3,7 milioni di unità) e dallo spin-off Leggende Pokémon: Arceus, che con 2,3 milioni di copie piazzate rende onore all'altisonante nome che porta. Mosca bianca ed unico gioco non pubblicato su piattaforme Nintendo, Elden Ring occupa la decima posizione con poco meno di 357 mila copie.

Classifica delle console più vendute in Giappone nel 2022

Nintendo Switch - 4,804,549 console (Totale: 27,724,047) PlayStation 5 - 1,154,054 console (Totale: 2,377,389) Xbox Series X|S - 269,737 console (Totale: 398,395) PlayStation 4 - 22,823 console (Totale: 9,417,767) Nintendo 3DS - 10,449 console (Totale: 24,597,897)

N.B. Tra parentesi trovate le unità vendute nell'intero ciclo vitale di una determinata console.

Con quasi cinque milioni di unità piazzate, le console della famiglia Switch hanno annientato la concorrenza consolidando un dominio Nintendo che perdura in Giappone da 18 anni. Complici i ben più frequenti riassortimenti, PlayStation 5 riesce comunque a non sfigurare vendendo 1,15 milioni di pezzi, che assommano alla metà delle unità distribuite ai giocatori nell'intero ciclo vitale cominciato nel novembre del 2020. Xbox Series X e Series S vanno alla grande (se confrontate con il passato di Xbox One), PlayStation 4 resiste, Nintendo 3DS non vuole morire.