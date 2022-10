Ormai da diversi anni lo sviluppo dei videogiochi Tripla A è divenuto sempre più oneroso per le casi sviluppatrici di tutto il mondo. Per dare vita ai loro ambiziosi kolossal, le aziende sono disposta ad investire anche centinaia di milioni di dollari nel tentativo di realizzare prodotti che possano lasciare il segno nell'industria.

Le cifre che alcune opere hanno raggiunto sono talmente altisonanti da far impallidire anche le più grandi produzione hollywoodiane, ad ulteriore riprova della vasta portata raggiunta attualmente dal settore videoludico. Ma nel corso del tempo non sono mancate nemmeno perplessità sui costi di produzione di determinati titoli, al punto che si sono diffuse più voci sul fatto che lo sviluppo dei videogiochi AAA non è più sostenibile. Discussioni a parte, quali sono stati i giochi più costosi di sempre da sviluppare? Di seguito ecco i cinque titoli più costosi mai realizzati. I dati seguenti in alcuni casi non sono ufficiali al 100%, ma sono frutto di fonti attendibili che tendono a concordare con le spese effettuate dagli autori per dare vita ai loro progetti:

Grand Theft Auto V - 137 milioni

Pubblicato per la prima volta nel settembre del 2013, Grand Theft Auto V si è rivelato una vera e propria miniera d'oro per Rockstar Games. Le vendite stellari registrate già nelle prime ore successive al lancio, e la costante presenza del quinto capitolo principale nelle classifiche di vendita internazionali sembrano quasi testimoniare come GTA V sia divenuto un gioco immortale nonostante sia passato quasi un decennio dal lancio. Rockstar non ha badato a spese per la creazione del suo ambizioso titolo: oltre ai costi di sviluppo necessari per dare vita al progetto, pari a 137 milioni di dollari, si stima infatti che la compagnia abbia investito ulteriori 128 milioni solo per la campagna marketing, portando dunque il totale complessivo a circa 265 milioni di dollari. E secondo certi rumor Rockstar avrebbe stanziato un budget di 2 miliardi di dollari per GTA 6: numeri con tutta probabilità molto gonfiati, ma che danno un'idea di quanto l'azienda voglia superarsi con il prossimo capitolo della serie.

Cyberpunk 2077 - 174 milioni

La più recente fatica di CD Projekt RED ha avuto uno sviluppo travagliato, andato avanti per anni e caratterizzato da numerosi rinvii, ed anche il lancio avvenuto nel dicembre del 2020 ha generato la sua ampia dose di controversie a causa delle gravi problematiche tecniche che hanno reso molto complicato giocarlo su alcune piattaforme. Oltre a tutto ciò, Cyberpunk 2077 è stato anche molto impegnativo economicamente per lo studio polacco, che ha speso 174 milioni di dollari sull'avventura di V, andando ben oltre quanto fatto per The Witcher 3 Wild Hunt. La cifra cresce notevolmente contando anche gli investimenti pubblicitari, che si aggirano sui 142 milioni: a CD Projekt RED, quindi, Cyberpunk 2077 è costato la bellezza di 316 milioni totali.

Red Dead Redemption 2 - tra i 170 ed i 240 milioni

Ancora Rockstar, ancora oltre GTA V. Si stima infatti che il colosso americano abbia investito una cifra compresa tra i 170 ed i 240 milioni di dollari per dare vita a Red Dead Redemption II, a oggi la sua opera più grande ed ambiziosa mai prodotta. Dati da capogiro che diventano ancora più da brividi se si calcolano anche i circa 300 milioni utilizzati per la campagna marketing: ben pochi sviluppatori sparsi per il mondo possono o sono disposti a spendere così tanto. Oltre alle sue grandi qualità, quindi, Red Dead Redemption II scrive la storia dei videogiochi anche in termini economici, con pochissime altre produzioni che si avvicinano ai suoi numeri.

Star Citizen - oltre 354 milioni

Il caso di Star Citizen è piuttosto particolare: il kolossal multiplayer sci-fi di Cloud Imperium Games è infatti ancora in pieno sviluppo nonostante la campagna crowdfunding per finanziarlo sia partita nel lontano 2012. L'uscita del gioco resta ancora un mistero, ma già adesso ha richiesto spese esorbitanti agli autori, superiori ai 354 milioni di dollari. Un numero che, con molta probabilità, è destinato ad aumentare ulteriormente dati i lavori ancora in corso.

Genshin Impact - 500 milioni

L'Action/RPG di MiHoYo si impone a tutti gli effetti come uno dei più grandi kolossal videoludici di sempre, almeno stando alle cifre necessarie per renderlo realtà. Gli autori stessi confermano che finora sono stati investiti sul progetto almeno 500 milioni di dollari di solo sviluppo, ma i costi di produzione continuano ad aumentare per via del costante supporto di cui Genshin Impact gode, che permette così l'introduzione ininterrotta di nuovi contenuti a cadenza regolare. Con MiHoYo che non ha alcuna intenzione di interrompere o rallentare il supporto alla sua gallina dalle uova d'oro, è altamente probabile che Genshin Impact diverrà molto presto a pieno titolo il gioco più costoso di tutti i tempi, senza alcun rivale.



E questi sono solamente alcuni nomi eclatanti, ma si potrebbe andare ancora oltre: pur non essendoci riscontri ufficiali, secondo alcune fonti Star Wars The Old Republic del 2011 sarebbe costato a BioWare oltre 200 milioni solo per produrlo. Tra gli altri "pesi massimi" troviamo inoltre il primo Destiny (140 milioni), Battlefield 4 (100 milioni) e Shadow of the Tomb Raider (tra i 75 ed i 100 milioni), giusto per fare qualche altro nome imponente. E con il settore videoludico che viaggia senza sosta verso ambizioni sempre più grandi, chissà se un domani queste cifre ora impressionanti non diverranno la norma per la maggior parte dei giochi pubblicati.