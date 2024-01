Che giochi ha creato PocketPair prima di Palworld? Le origini del fenomeno Pokemon-like

L'esplosione del fenomeno Palworld, il Pokemon-like con le mitragliatrici, è solo l'ultima tappa del lungo e faticoso viaggio intrapreso dal team PocketPair per concretizzare la visione creativa di uno studio votato alla realizzazione di videogiochi free roaming intrisi di elementi survival e crafting.

La missione dell'azienda fondata nel 2015 ma Takuro Mizobe, d'altronde, è sempre stata quella di "creare videogiochi che offrano infinite possibilità", una frase che corre sottotraccia in tutti i precedenti lavori firmati dalla software house di Tokyo e che, con Palworld, viene scritta a caratteri cubitali per rimarcare le ambizioni del team giapponese.

La prima esperienza interattiva sfornata dalle fucine digitali di PocketPair nel 2019, Overdungeon, ha assunto i contorni di uno strategico roguelike ibridato ai tower defense e ai giochi di carte collezionabili. Pur essendo molto distante dallo stile e dal linguaggio videoludico di Palworld, Overdungeon ha saputo guadagnarsi l'interesse di molti utenti grazie alla formula adottata da PocketPair nel fondere la progressione tipica dei card game alla libertà offerta da un sistema basato sulla gestione di deck sempre originali, con tantissime carte e tecniche in cui specializzarsi.

È nel 2020, però, che il team al seguito di Mizobe ha iniziato a gettare concretamente le basi per il successo planetario di Palworld con Craftopia, un survival free roaming ispirato a Zelda BOTW che è transitato su PC e Xbox Game Pass ma senza mai raggiungere (o anche solo avvicinare) il successo del Pokemon-like. E questo, nonostante i fortissimi punti di contatto tra lo stesso Craftopia e Palworld, quantomeno nella gestione degli elementi survival e nella libertà offerta dal crafting.

Nel 2022, PocketPair ha poi guardato in direzione del fenomeno delle intelligenze artificiali generative per dare forma ad AI Art Impostor, un singolare party game di disegno per 3 e 8 giocatori basato, appunto, sull'IA: ogni partecipante alla sfida deve allestire una mostra d'arte fittizia e indovinare il tema delle opere da esporre.

Quanto al futuro, oltre alla ricca Roadmap dei nuovi contenuti di Palworld i ragazzi della software house nipponica si dicono impegnati nella realizzazione di Never Grave, un metroidvania ispirato a Hollow Knight.