I giochi DC dopo Suicide Squad saranno ambientati nello stesso universo, lo conferma Gunn

Come ormai ben saprete, l'universo DC Comics è stato affidato alle sapienti mani di James Gunn, il quale ha di recente diffuso alcuni dettagli in merito ai suoi piani per i videogiochi a base di supereroi.

Su Twitter, infatti, il registra ha confermato che tutti i prossimi progetti d'animazione, cinematografici o destinati alle piattaforme di streaming saranno connessi tra loro. In risposta al tweet, qualcuno ha chiesto se i videogiochi facessero parte o meno di questa visione unificata e la risposta di Gunn è stata un secco 'yes'. Come potete immaginare, quindi, non si conoscono i dettagli su quali saranno i titoli che inizieranno ad integrarsi nel nuovo corso narrativo dell'universo DC Comics. In ogni caso è improbabile che Suicide Squad: Kill the Justice League sia uno di questi, dal momento che lo sviluppo è in fase avanzata e gli stessi sviluppatori hanno confermato che è parte dell'Arkhamverse, a differenza di Gotham Knights.

Non si esclude quindi che il primo prodotto che potrebbe adattarsi a questa nuova filosofia sia proprio il gioco di Wonder Woman dai creatori de La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e relativo sequel. Il titolo in questione non è stato mai mostrato al pubblico ed è probabile che gli sviluppatori possano plasmare la storia in modo tale da 'incastrarlo' nel nuovo universo DC Comics diretto da Gunn.