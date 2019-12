I Giochi del Decennio: l'evento con la redazione in diretta su Twitch, giovedì dalle 17:00

Dicembre 2019 segna un momento simbolico e di passaggio per tutti noi ed è il momento perfetto per tirare le somme sulla produzione videoludica di questa decade che sta per finire. Per questo motivo la redazione di Everyeye è lieta di invitarvi alla prossima diretta su "I migliori giochi del decennio".

La trasmissione andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye giovedì 5 dicembre a partire dalle ore 17:00 e sarà un'occasione per discutere dei migliori titoli che hanno caratterizzato questo decennio. Gli anni che vanno dal 2010 al 2019 infatti sono stati segnati da giochi indimenticabili, capolavori, scoperte, evoluzioni ma anche da delusioni e fallimenti di mercato.

Durante la diretta cercheremo di tirare le somme insieme in un evento che prenderà la forma di un Q&A nel quale sarà possibile interagire con la redazione di Everyeye e con tutti gli utenti della chat. Per questo motivo, come al solito, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale ufficiale.

Per arrivare pronti a questo appuntamento, abbiamo preparato uno speciale sui Giochi del Decennio 2010-2019 con il quale fare un piccolo recap sul panorama videoludico dell'ultima decade.