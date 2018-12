Giochi del Sud Est asiatico: i nuovi titoli esport nel medagliere olimpico

Ieri vi abbiamo detto che i titoli esport presenti ai Giochi del Sud Est asiatico del 2019 dovevano essere aggiornati.

Ebbene, l'annuncio non si è fatto attendere: l'elenco è stato rimpolpato dal Comitato Organizzatore dei Giochi SEA delle Filippine (PHISGOC) e da Razer, il partner ufficiale per gli esport presenti all'evento.

Dota 2, Starcraft 2, Mobile Legends: Bang Bang, Arena of Valor, Tekken 7 e un altro titolo per console non ancora svelato saranno i giochi presenti all'evento olimpico. "Stiamo lavorando con tutti i publisher e i partner coinvolti per sbloccare altri titoli nelle prossime settimane, e non vediamo l'ora di vedere i migliori atleti della regione affrontarsi il prossimo anno", ha dichiarato Ramon Suzara, direttore esecutivo di PHISGOC.

"Nelle settimane trascorse da quando abbiamo annunciato che gli eventi esport avrebbero fatto parte del medagliere ai SEA Games 2019, abbiamo riscontrato un livello fenomenale di interesse da parte di tutti i segmenti del settore, soprattutto di quelli endemici. La lista dei titoli presenti è la prova che la nozione di esport come un evento sportivo definito non è più considerata una moda passeggera.", ha affermato Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer.

"Il dipartimento sportivo di PHISGOC è da tempo impegnato a includere gli sport che attireranno i giovani spettatori esperti di tecnologia, compresi gli esport," ha ribadito Abraham Tolentino, direttore dello sport del comitato organizzativo dei Giochi.

Sebastian Lau, direttore generale della Asian E-Sports Federation (AESF) ha lodato lo sforzo di PHISGOC nell'inclusione degli esport come parte del loro programma sportivo. Ha anche riconosciuto come tale industria in continua crescita possa rappresentare lo "sport del futuro".

I Giochi SEA 2019 saranno ospitati nelle Filippine dal 30 novembre all'11 dicembre 2019.