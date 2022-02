I giochi in digitale sovrastano il formato fisico, sempre più raro: i dati di ArsTechnica

I giochi in formato fisico sono destinati a scomparire, o quantomeno a divenire un bene sempre più di lusso e appannaggio degli appassionati collezionisti. Da anni ormai i giochi pubblicati in digitale crescono sempre più di numero, laddove invece dischi e cartucce vedono la propria diffusione in continua diminuzione.

Le ultime statistiche emerse dalle analisi di ArsTechnica basate sui dati NPD parlano chiaro, sebbene in questo caso non si parli di vendite effettive, ma del formato di distribuzione dei singoli giochi negli Stati Uniti. Ecco quindi che nel 2021 sono stati pubblicati in totale ben 2182 titoli in digitale, laddove invece solo 226 produzioni hanno visto una distribuzione retail nei negozi. Si tratta di un trend che prosegue ormai da diversi anni, considerato che già nel 2018 il digitale aveva ampiamente surclassato i supporti su disco, con numeri pari rispettivamente a 1362 e 321; negli anni successivi il divario si è lentamente allargato ancora, fino ad arrivare ai risultati dell'ultimo anno.

Bisogna specificare che tali dati dipendono in larghissima parte dall'enorme distribuzione di produzioni indie che puntano quasi esclusivamente alla pubblicazione solo online ed in costante crescita con il passare del tempo, tuttavia anche i colossi dell'industria stanno seguendo sempre di più il trend, come si nota da ulteriori statistiche relative al mercato americano. Nel 2021, ad esempio, sono stati 101 i giochi pubblicati dai grandi publisher unicamente sugli store online, a fronte di soli 57 giochi retail; nel 2018 il divario era più contenuto, ma sempre a a favore del digitale per 157 a 122.

Restando sempre in tema, il 94% dei ricavi PlayStation provengono dal mercato digitale, tenendo ovviamente conto di qualunque tipo di contenuto come ad esempio DLC e microtransazioni. A tal proposito, abbonamenti, DLC e microtransazioni rappresentano il 60% del mercato dei videogiochi odierno.