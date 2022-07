Giochi diventati gratis per smartphone e tablet Android: tra pirati e RPG

Nel bel mezzo di un'ondata di caldo record, vorreste semplicemente giocare a qualche titolo rilassante mentre poltrite, vero? Ebbene, il weekend è ormai qui ed è dunque giunto il momento di dare un'occhiata ai giochi diventati gratis per smartphone e tablet Android.

In questa quarta settimana di luglio 2022 la varietà dei titoli diventati gratuiti, che potete riscattare in questo modo per un tempo limitato, è elevata. Si fa infatti riferimento a giochi legati a pirati, nonché a RPG popolari in ambito mobile. C'è persino un'avventura punta e clicca, che potrebbe fare piacere anche a utenti che solitamente non sono propriamente entusiasti di giocare su smartphone e tablet.

Giochi prima a pagamento riscattabili ora gratuitamente dal Play Store

Insomma, i titoli per passare un periodo estivo all'insegna del gaming, magari comodamente spaparanzati e rigorosamente con condizionatore acceso, non mancano. Vi ricordiamo semplicemente che il Play Store è in continuo aggiornamento, quindi questa tipologia di iniziative potrebbe terminare da un momento all'altro.