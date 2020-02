Made in Dreams: i giochi dei lettori di Everyeye, aspettiamo le vostre segnalazioni!

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella nostra recensione di Dreams per PlayStation 4, l’ultima opera di Media Molecule porta sulle console Sony un universo intero di possibilità per creare giochi e dare libero sfogo alla propria vena creativa.

In virtù della sua vasta gamma di strumenti, ogni utente è veramente in grado di dar forma ai propri sogni, come testimoniano la versione Dreams di Crash Bandicoot e le riproduzioni (più o meno fedeli) di giochi come Ghost of Tsushima e Fallout 4 senza dimenticare progetti completamente originali come Hat Kid's Summer Vacation Dream Open World Edition, platform 3D ispirato a The Legend of Zelda e Spyro The Dragon.



In virtù di un prodotto unico nel suo genere, noi della redazione di Everyeye.it abbiamo pensato di raccogliere tutte le creazioni della nostra community, le opere migliori verranno segnalate in alcune attività editoriali come articoli, news, video o dirette Twitch. Se siete alle prese con Dreams vi invitiamo quindi a segnalarci qui sotto nello spazio commenti le vostre creazioni originali!



Per facilitare la ricerca dei titoli, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Dreams, trovare il vostro gioco e condividere l'indirizzo diretto della pagina, in questo modo sarà più facile per tutti (per noi e per i lettori) visualizzare le creazioni segnalate. Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate di questa iniziativa, aspettiamo i vostri feedback!