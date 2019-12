Giochi EA nel Calendario dell'Avvento di GameStop il 13 dicembre

Un nuovo giorno e iniziato e come di consueto torna il Calendario dell'Avvento di GameStopZing Italia con una nuova casella di offerte, questa volta dedicata ai videogiochi targati Electronic Arts.

FIFA 20 costa 37.98 euro mentre Need for Speed Heat ha un prezzo di 44.98 euro, così come Star Wars Jedi Fallen Order. Bastano invece 19.98 euro per acquistare The Sims 4 Console Edition, prosegue anche oggi (e fino al 17 dicembre) l'offerta sulla T-Shirt di FIFA 20 scontata del 40%. Proseguono inoltre gli sconti sulle console Nintendo Switch, Xbox One S e PlayStation 4/PS4 PRO.

Continua anche la ricerca del codice per gli iscritti alla newsletter di GameStopZing: "abbiamo in serbo per te una Raccolta Speciale. Apri ogni giorno la nostra Newsletter, raccogli tutti i numeri e le lettere che troverai. Ti serviranno per comporre un codice speciale. Utilizzalo online dal 25 al 31 dicembre e scoprirai il nostro regalo per te!"

Cosa ne pensate delle offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop di venerdì 13 dicembre 2019?