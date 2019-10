Giochi EA su Steam: il client Origin sarà obbligatorio

Come ormai ben saprete, nelle ultime ore è stato annunciato l'imminente arrivo di svariati titoli targati Electronic Arts su Steam, tra i quali c'è anche Star Wars: Jedi Fallen Order. Sembra però che acquistare i giochi sulla piattaforma di distribuzione digitale Valve richieda ugualmente l'installazione di Origin.

Esattamente come visto per i titoli Ubisoft, per giocare ad Apex Legends, Star Wars e tutti gli altri giochi EA dovrete necessariamente installare il client Origin e collegare il vostro profilo a quello Steam. A confermare questa notizia è proprio il piccolo banner presente nella pagina ufficiale Steam di Star Wars Jedi Fallen Order, dove tra i requisiti fondamentali per poter avviare il gioco troviamo anche il client EA Origin installato sul proprio PC.

Vi ricordiamo che il titolo Respawn Entertainment, che sarà il primo di lunga serie a debuttare su Steam, farà il proprio debutto in tutti i negozi a partire dal prossimo 15 novembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e Origin).

Nel caso ve lo foste perso, oggi è stato pubblicato il trailer di lancio di Star Wars: Jedi Fallen Order.

Sapevate che la personalizzazione della spada laser di Kal Cestis è ispirata ai workshop di Disneyland?