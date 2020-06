Giochi EA su Steam: il negozio accoglie le serie di Battlefield, Mass Effect e SWB

Con il debutto ormai vicino di EA Access su Steam, lo store digitale di Valve vede l'ingresso nel proprio catalogo di diversi videogiochi di alcune tra le serie Electronic Arts più amate.

La nuova infornata di titoli approdati su Steam vede la netta prevalenza di lavori targati EA DICE, come Battlefield 5 e Star Wars Battlefront 2. Nella lista trovano spazio anche il primo capitolo della serie sci-fi di Battlefront ambientata nella galassia lontana lontana di Guerre Stellari e gli ultimi episodi dell'epopea FPS di Battlefield. Non meno importante è poi l'arrivo su Steam di due kolossal ruolistici firmati BioWare, Mass Effect 3 e Mass Effect Andromeda.

Steam: nuovi giochi Electronic Arts

Battlefield 1

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield V

Battlefield: Hardline

Mass Effect 3

Mass Effect: Andromeda

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Con l'arrivo di questi titoli, la lista dei giochi Electronic Arts disponibili su Steam si allunga ulteriormente dopo l'approdo di progetti come Crysis 3, Mirror's Edge Catalyst, Unravel 2, Plants vs Zombies: Battle For Neighborville, Need For Speed Heat, Need For Speed, Dragon Age Inquisition.