I giochi EA stanno per tornare su Steam? Un Tweet misterioso scatena i rumor!

Recentemente, hanno trovato rapida diffusione nella community videoludica alcuni rumor che indicherebbero come possibile un ritorno dei giochi Electronic Arts su Steam.

Ad originare le voci di corridoio è stata l'attività di alcuni dataminer, che hanno evidenziato la presenza di alcune cover di giochi EA nei database di Steam. Tra i titoli interessati da questi peculiari avvistamenti, troviamo ad esempio Dragon Age 2, Mirror's Edge Catalyst o The Saboteur. Al diffondersi dei rumor non hanno fatto per ora seguito dichiarazioni ufficiali in merito da parte dei due colossi videoludici. Tuttavia, un particolare Tweet ha rapidamente riacceso l'attenzione del pubblico sulla questione.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Electronic Arts ha pubblicato, in data venerdì 25 ottobre, un bizzarro cinguettio. Quest'ultimo include al suo interno una brevissima clip: unica ed assoluta protagonista di quest'ultima è una tazza che porta il logo di EA. Nei brevi secondi in cui è inquadrata, possiamo vedere levarsi dall'oggetto una piccola nube di..."steam", ovvero vapore! Nel misterioso Tweet, l'unico testo di accompagnamento è rappresentato da degli ermetici puntini di sospensione. Che possa effettivamente trattarsi di un peculiare teaser legato ad un prossimo annuncio dell'approdo di giochi EA sul noto store PC? Per scoprirlo, non possiamo fare altro che attendere eventuali comunicazioni ufficiali!



Nel frattempo, segnaliamo che un ulteriore rumor ha indicato il possibile periodo di svolgimento dei prossimi saldi su Steam.