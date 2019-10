I giochi Electronic Arts e il servizio EA Access sbarcano su Steam!

I rumor dei giorni scorsi si sono trasformati in realtà: Electronic Arts ha annunciato una partnership con Valve per portare i suoi giochi ed il servizio EA Access su Steam, iniziando con Star Wars Jedi Fallen Order, disponibile dal 15 novembre e ora disponibile per il preorder su Steam.

EA Access sarà disponibile su Steam nel corso della primavera 2020, Andrew Wilson (CEO di Electronic Arts) ha commentato l'arrivo dei giochi della compagnia su Steam con queste parole: "siamo felici di porter portare i nostri giochi su Steam con l'obiettivo di espandere la fanbase e arricchire il catalogo del negozio Valve con le nostre produzioni."

Anche Gabe Newell ha commentato positivamente la novità: "questo è un grande giorno per i giocatori e noi siamo eccitati di poter collaborare con Electronic Arts per portare nuovi giochi e un servizio in abbonamento su Steam."

Al momento il solo gioco EA annunciato per Steam è, come detto, Star Wars Jedi Fallen Order, non è chiaro se presto la compagnia porterà anche altri titoli già usciti su Origin come FIFA 20 o Madden NFL 20, restiamo in attesa di ulteriori dettagli riguardo il futuro di questa collaborazione.