Giochi epici ambientati nello Spazio: da No Man's Sky a Star Citizen

L'ambientazione spaziale è stata usata nei videogiochi sin dalla loro nascita: da Space Invaders e Asteroids fino a Star Citizen e il futuro Starfield, i giochi "spaziali" sono tanti e noi ne abbiamo selezionati tre (più uno bonus) che dovreste giocare assolutamente se siete amanti del genere.

Se siete in hype per Starfield potete ingannare l'attesa con questi tre giochi, fermo restando che non li abbiamo citati necessariamente per la loro somiglianza con il gioco Bethesda, che in alcuni casi non è nemmeno così palese. Tuttavia se l'esplorazione dello spazio profondo è uno dei vostri "pallini" qui troverete pane per i vostri denti.

Mass Effect Trilogy

La saga di Mass Effect, composta da tre capitoli tutti imprescindibili, è stata per anni acclamata come una delle migliori epopee fantascientifiche presenti sul mercato. La storia del comandante Shepard e dei molti compagni che lo accompagneranno durante le sue avventure vi porterà alla scoperta della Via Lattea, nel tentativo di combattere contro la nuova venuta dei Razziatori, una razza di gigantesche macchine semi-senzienti il cui scopo sembra essere quello di cancellare ogni forma di vita avanzata nella galassia.

No Man's Sky

Spesso paragonato proprio a Starfield dopo i primi trailer di gameplay di quest'ultimo, No Man's Sky ne incarna però solamente l'idea di esplorazione libera dello spazio e di ogni pianeta in esso presente. Con la differenza che in Starfield saranno presenti oltre 1.000 pianeti differenti, mentre in No Man's Sky grazie ad un algoritmo di generazione procedurale se ne possono trovare qualcosa come 16 milioni di miliardi, un numero che (come confermato dagli stessi sviluppatori) richiederebbe all'intero genere umano di giocare al titolo per centinaia di anni prima di poterli esplorare tutti.

The Outer Worlds

Titolo sviluppato da Obisdian Entertainment e disponibile all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, The Outer Worlds è stato spesso descritto come una sorta di Fallout ambientato nello spazio. Alcun meccaniche e dinamiche viste in The Outer Worlds potrebbero trovare terreno fertile in Starfield, soprattutto per quanto riguarda la componente narrativa e la progressione stile GDR. The Outer Worlds è un gioco assolutamente riuscito e Obsidian sta già lavorando al sequel... non vediamo l'ora!

Bonus: Star Citizen

Una vera epopea, Star Citizen è ancora in fase di sviluppo dopo aver raccolto centinaia di milioni di dollari e c'è chi inizia a pensare che di fatto il gioco non uscirà mai dalla fase Early Access. Un progetto enorme pensato per permettere ai giocatori di colonizzare lo spazio e vivere una vera avventura interplanetaria,Non è un gioco per tutti, Star Citizen, e richiede anzi parecchio tempo per comprenderne al meglio tutte le complesse dinamiche legate alla struttura e al gameplay. Su Everyeye.it trovate la storia di Chris Roberts, autore di Star Citizen e Wing Commander