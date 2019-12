I giochi e le esclusive per PC più attese in uscita nel 2020

Nei giorni scorsi abbiamo visto i giochi più attesi del 2020 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, ma non è ancora finita qui: l'anno prossimo si preannuncia scoppiettante anche per chi gioca su Personal Computer!

Il quantitativo di titoli in arrivo su PC nel 2020 è semplicemente soverchiante: accanto alle innumerevoli produzioni multipiattaforma, ci sono anche molte esclusive, tra le quali spicca indubbiamente Half-Life Alyx, che a marzo sancirà il ritorno in Realtà Virtuale di una delle saghe più celebri di tutti i tempi. Per la prima volta nella sua storia, inoltre, Creative Assemby ci porterà nell'età del bronzo con Total War Saga: Troy, mentre Croteam ci inonderà con la super-violenza di Serious Sam 4 Planet Badass. Meritevole d'attenzione anche l'ambizioso New World, MMORPG si Amazon Game Studios con un'atmosfera che si rifà a quella del diciassettesimo secolo.

Sono molti anche i giochi Xbox Play Anywhere in arrivo, come l'attesissimo Halo Infinite, Ori and the Will of the Wisps, Gears Tactics, Bleeding Edge, Grounded e Battletoads. La lista è ancora molto lunga, pertanto per maggiori informazioni vi consigliamo di guardare il filmato in apertura di notizia e di leggere il lungo speciale sui Most Wanted per PC del 2020.