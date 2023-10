Quali sono i giochi esclusivi PS5 più promettenti in uscita nel 2024?

Il 2024 si prospetta piuttosto interessante se parliamo di giochi esclusivi PS5, sia prodotti da PlayStation Studios che da editori e sviluppatori di terze parti. Tra i giochi più promettenti in uscita dobbiamo segnalare sicuramente Final Fantasy VII Rebirth e Silent Hill 2 Remake... ma ci sono altri titoli da tenere d'occhio!

Nota bene: non abbiamo diviso le esclusive totali PS5 (come può essere Marvel's Wolverine) dalle esclusive console PlayStation 5 (come Death Stranding ad esempio), questo per non frammentare troppo l'elenco e non creare confusione. Inoltre, sempre per motivi di chiarezza, non abbiamo inserito in lista giochi rumoreggiati o ipotizzati, ma solamente titoli già annunciati.

Final Fantasy 7 Rebirth - 28 febbraio 2024

Il 2024 di PlayStation si apre a febbraio con Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte del progetto Final Fantasy VII Remake. Oltre i confini di Midgar si spalanca un nuovo mondo: Square Enix preannuncia tante sorprese e colpi di scena legati alla trama!

Rise of the Ronin

Un action RPG Open World ambientato nel Giappone del XIX secolo, in un paese devastato dalla guerra. Sviluppato dal Team Ninja (NiOh, Wo-Long Fallen Dynasty) e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, Rise of the Ronin ha generato molto interesse in fase di anteprime. Data di uscita ancora da confermare: lo rivedremo nel prossimo State of Play?

Death Stranding 2

Dopo il trailer di debutto ai The Game Awards di dicembre 2022, Death Stranding 2 (titolo apparentemente non definitivo) è scomparso dai radar ma secondo alcuni rumor lo vedremo nel 2024 e sarà presto protagonista di uno State of Play dedicato.

Marvel's Wolverine

Silent Hill 2 Remake

Stellar Blade

No, non ci sono certezze sul lancio di Marvel's Wolverine nel 2024 ma se il 2023 è l'anno di Marvel's Spider-Man, ci sono buone probabilità che il lancio del gioco di Logan possa avvenire alla fine del prossimo anno. Se così sarà, ne sapremo sicuramente di più tra la primavera e l'estate, in caso contrario,Altro gioco scomparso dai riflettori, Silent Hill 2 era atteso per il 2023 ma appare decisamente improbabile che Konami possa lanciarlo nelle prossime settimane.Il gioco è privo di una data di uscita e quasi certamente è stato rinviato al prossimo anno,

Nato come progetto multipiattaforma, Stellar Blade è diventato poi un gioco esclusivo per PlayStation 5. Un titolo dal grande impatto scenico ma che deve ancora dimostrare tutto per quanto riguarda il gameplay. Per gli amanti dei giochi dal sapore giapponese, potrebbe rivelarsi un titolo da tenere d'occhio. Se solo si conoscesse una finestra di lancio...

The Last of Us Multiplayer

Little Devil Inside

Fairgame$

Grande assente del 2023, il gioco multiplayer di The Last of Us sembra piegato da problemi di sviluppo e da, con quest'ultima che non sarebbe rimasta soddisfatta del lavoro svolto e avrebbe chiesto una revisione del progetto.In molti si pongono il dubbio, ormai. Little Devil Inside è stato rimostrato in pompa magna qualche anno fa in uno State of Play dopo anni di oblio, per poi scomparire di nuovo nel nulla.Noi ci speriamo, ma l'uscita nel 2024 non è affatto certa.

Fairgame$ è uno dei giochi live del "nuovo corso" di Sony, un gioco multiplayer stile Payday con una estetica più colorata e vibrante e un gameplay fortemente incentrato sulla co-op. In uscita su PS5 e PC nel corso del 2024, data di uscita ancora da stabilire.