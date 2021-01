Giochi Esclusivi Xbox Series X/Microsoft più attesi del 2021

Da Halo Infinite a Senua's Saga Hellblade 2, passando per The Ascent, Stalker 2 ed Everwild: diamo uno sguardo alle esclusive Microsoft e Xbox più attese dell'anno appena iniziato che, a giudicare dalle ambizioni nutrite dalla casa di Redmond, promette di essere particolarmente ricco di sorprese e giochi.

Il Re indiscusso di questo elenco non può che essere Master Chief: dopo il rinvio all'autunno del 2021 di Halo Infinite, il team di 343 Industries promette infatti di fare tesoro dei consigli e delle critiche dei fan. In questo modo, la sussidiaria degli Xbox Game Studios sfrutterà il tempo supplementare nella riformulazione del comparto grafico di quello che, per stessa ammissione di Microsoft, ambisce ad essere un "nuovo inizio" per questa iconica serie FPS.

Oltre all'attesissimo ritorno del Capo, gli utenti Xbox guardano con speranza al futuro e a ciò che attende loro nel 2021 ricordando le spettacolari scene immortalate nei reveal trailer di giochi che vedranno la luce nel corso dell'anno appena iniziato, come l'avventura horror Scorn, il thriller paranormale The Medium, il GDR sparatutto in salsa cyberpunk The Ascent e l'esperienza sci-fi di The Gunk.

Tra le sorprese promesse per il 2021 da Microsoft potrebbero esserci anche Senua's Saga Hellblade 2, Forza Motorsport, Everwild e il gigantesco open world Stalker 2, per tacere degli innumerevoli giochi indipendenti, dei titoli first party ancora non annunciati e delle esperienze multipiattaforma che approderanno nei prossimi 12 mesi su Xbox Game Pass, il servizio su cui la casa di Redmond sta investendo in maniera massiccia per ampliare il proprio bacino d'utenza e attrarre nuovi adepti alla causa di Xbox Series X e Series S.

Per saperne di più sui singoli giochi citati nel video in cima alla notizia, sulle pagine di Everyeye.it trovate lo speciale della nostra redazione sui Most Wanted 2021 e le esclusive Xbox più attese dagli appassionati.