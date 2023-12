Che giochi escono nel 2024? Tutte le date di uscita confermate da gennaio a settembre

Sono tanti i giochi in uscita nel 2024 ma pochi quelli con una data di uscita già fissata: per fare chiarezza abbiamo stilato un elenco dei nuovi giochi in arrivo con una data certa, in questo modo potete organizzare in tutta tranquillità i vostri acquisti.

Su Everyeye.it trovate una serie di approfondimenti sulle migliori esclusive Nintendo Switch 2024, sulle migliori esclusive PlayStation in uscita nel 2024 e sui giochi Microsoft più interessanti per le console Xbox.

Gennaio 2024

Prince of Persia The Lost Crown - 18 gennaio PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, PC

Another Code Recollection - 19 gennaio Nintendo Switch

The Last Of Us Parte 2 Remastered - 19 gennaio PlayStation 5

Apollo Justice Ace Attorney Trilogy - 25 gennaio PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC

Like A Dragon Infinite Wealth - 26 gennaio PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

Tekken 8 - 26 gennaio PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

Febbraio 2024

Granblue Fantasy Relink - 1 febbraio PlayStation 5, PlayStation 4, PC

Persona 3 Reload - 2 febbraio PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC

Suicide Squad Kill The Justice League - 2 febbraio PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

Helldivers II - 8 febbraio PlayStation 5, PC

Banishers Ghosts of New Eden - 13 febbraio PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

Tomb Raider I-III Remastered - 14 febbraio PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, PC

Mario Vs Donkey Kong - 16 febbraio Nintendo Switch

Skull and Bones - 16 febbraio PC, PlayStation e Xbox

Terminator Dark Fate Defiance - 21 febbraio PC

Nightingale - 22 febbraio PC

Brothers A Tale Of Two Sons Remake - 28 febbraio PC, PS5 e Xbox Series X/S

Final Fantasy VII Rebirth - 29 febbraio PlayStation 5

Marzo 2024

As Dusk Falls 7 marzo PS4 e PS5

Unicorn Overlord - 8 marzo PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Switch

Alone in the Dark - 20 marzo PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

Dragon's Dogma 2 - 22 marzo PlayStation, Xbox e PC

Princess Peach Showtime! - 22 marzo Nintendo Switch

Rise of the Ronin - 22 marzo PS5

South Park Snow Day - 26 marzo PC, Switch, PS5 e Xbox Series X/S

Aprile 2024

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes - 23 aprile PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

SaGa Emerald Beyond - 25 aprile PC, Switch, PS5, Mobile

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board! - 26 aprile Nintendo Switch

Braid Anniversary Edition - 30 aprile PC, PlayStation e Xbox

Giugno 2024

Destiny 2 La Forma Ultima - 4 giugno PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

Agosto 2024

Black Myth Wukong - 20 agosto PC, PS5 e Xbox Series X/S

Settembre 2024

Warhammer 40,000 Space Marine 2 - 9 settembre PC, PS5 e Xbox Series X/S

E non dimenticate di consultare il nostro approfondimento sui 15 giochi da non perdere in uscita nel 2024.