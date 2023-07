Quali giochi escono dal catalogo PlayStation Plus ad agosto? Lista completa

Giochi che arrivano, giochi che se ne vanno: escono oggi i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di luglio 2023 ma intanto scopriamo anche i titoli che lasceranno il catalogo PS Plus nel mese di agosto.

Nello specifico a partire dal 15 agosto 2023 dieci giochi lasceranno il catalogo tra cui The Crew 2, Borderlands 3 e Carmageddon Max Damage:

8-Bit Armies Borderlands 3 Carmageddon Max Damage The Crew 2 DCL The Game Grip Nidhogg Yakuza 0 Yakuza Kiwami Yakuza Kiwami 2

Anche la "trilogia" Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 non sarà più disponibile dal 15 agosto, così come The Crew 2. Particolarmente curioso è il caso di Borderlands 3 che lascia il servizio appena sei mesi dopo il suo debutto nel catalogo, a causa della scadenza degli accordi contrattuali firmati tra Sony e il publisher

Da oggi potete invece scaricare i nuovi giochi PS Plus Extra e Premium del mese di luglio tra cui it Takes Two, Sniper Elite 5, World War Z, The Ascent, Undertale, SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, Samurai Warriors 5 e Dynasty Warriors 5.

Cosa ne pensate degli addii del catalogo PlayStation Plus di agosto? Avete ancora un mese per giocare con i titoli di vostro interesse dell'elenco qui sopra, una volta rimossi infatti i giochi non saranno più disponibili per il download, nemmeno se li avete già scaricati in precedenza.