Quali giochi escono dal catalogo Xbox Game Pass ad aprile 2024?

Come ogni mese anche ad aprile il catalogo Xbox Game Pass si prepara ad ospitare nuovi giochi ma al tempo stesso alcuni titoli abbandoneranno il catalogo in maniera definitiva e non saranno dunque più disponibili per il download.

Sono sei i giochi che si preparano ad abbandonare il catalogo Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate e tra questi segnaliamo Amnesia Collection e Back 4 Blood, di seguito la lista completa:

Xbox Game Pass: giochi non più disponibili ad aprile 2024

Amnesia Collection Console e PC

Amnesia Rebirth Console e PC

Back 4 Blood Console Xbox e PC

Phantom Abyss Xbox e PC

Research and Destroy Console e PC

SOMA Console e PC

L'elenco include anche Phantom Abyss, Research and Destroy, SOMA e Amnesia Rebirth per un totale di sei diversi giochi non più disponibili a partire dal 15 aprile. Per quanto riguarda invece le novità in arrivo al momento sono 5 i giochi già annunciato per Xbox Game Pass per aprile 2024

Turbo Golf Racing ver. 1.0 - Xbox One, Series X|S e PC - 4 aprile

Botany Manor - Xbox One, Series X|S e PC - 9 aprile

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes - Xbox One, Series X|S e PC - 23 aprile

Another Crab's Treasure - Xbox One, Series X|S e PC - 25 aprile

Manor Lords - 26 aprile

Da segnalare in particolare Eiyuden Chronicle Hundred Heroes disponibile su Game Pass sin dal day one, fissato per il 23 aprile.

