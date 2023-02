Quali giochi Xbox Game Pass escono dal catalogo a febbraio 2023?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di inizio febbraio ma per nuovi giochi che arrivano ci sono anche "vecchi" titoli che si preparano ad abbandonare il catalogo Game Pass proprio nel corso di questo mese.

La lista dei nuovi giochi in arrivo include Madden NFL 23 (giusto in tempo per il Super Bowl, in programma domenica 12 febbraio), SD Gundam Battle Alliance e Mount & Blade II Bannerlord, ecco l'elenco completo:

Xbox Game Pass nuovi giochi febbraio 2023

Madden NFL 23 (Console e PC) 9 febbraio (EA Play e Xbox Game Pass Ultimate)

SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Console e PC) 9 febbraio

Mount & Blade II Bannerlord (Cloud, Console e PC) 14 febbraio

Cities Skylines Remastered (Cloud e Xbox Series X|S) 15 febbraio

Shadow Warrior 3 Definitive Edition (Cloud, Console e PC) 16 febbraio

Atomic Heart (Cloud, Console e PC) – 21 febbraio

Questa invece la lista dei giochi che abbandonano il catalogo Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate a partire dal 15 febbraio, dunque avete ancora pochissimi giorni per scaricarli e/o acquistarli con uno sconto del 20% direttamente da Xbox Store.

Besiege (Game Preview) (Cloud, Console, PC)

CrossfireX (Cloud, Console)

Infernax (Cloud, Console, PC)

Recompile (Cloud, Console, PC)

Skul The Hero Slayer (Cloud, Console, PC)

The Last Kids on Earth (Cloud, Console, PC)

Infine, ecco quanto pesano i giochi Xbox Game Pass di febbraio 2023, preparatevi a liberare parecchio spazio su PC e console se volete scaricarli e installarli tutti insieme.