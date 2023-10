Che giochi escono su Nintendo Switch nel 2024? E' una domanda lecita considerando che il prossimo dovrebbe essere l'anno che vedrà il debutto della nuova console Nintendo sul mercato. Ma state tranquilli perché Switch non verrà abbandonata tanto presto e ci sono numerosi titoli in uscita.

Qualche esempio? Prince of Persia The Lost Crown, Another Code Recollection, Tomb Raider I-III Remastered e Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, limitandosi alle sole terze parti.

Giochi Nintendo Switch 2024

Prince of Persia The Lost Crown 18 gennaio 2024

Another Code Recollection 19 gennaio 2024

Apollo Justice Ace Attorney Trilogy 25 gennaio 2024

Tomb Raider I-III Remastered 14 febraio 2024

Mario Vs Donkey Kong 16 febbraio 2024

Unicorn Overlord 8 marzo 2024

Princess Peach Showtime! 22 marzo 2024

Another Crab's Treasure

Bandle Tale A League of Legends Story

Battle Crush

Cat Quest Pirates of the Purribean

Contra Operation Galuga

Little Nightmares III

Luigi's Mansion 2 HD

Paper Mario Il Portale Millenario

Paper Trail

Penny's Big Breakaway

Pepper Grinder

SaGa Emerald Beyond

South Park Snow Day!

Spy x Anya Operation Memories

Thank Goodness You're Here!

The Plucky Squire

Toxic Crusaders

Anche Nintendo ha diverse cartucce da sparare nel corso del 2024 tra cui Luigi's Mansion 2 HD, Paper Mario Il Portale Millenario, Princess Peach Showtime! e Mario Vs Donkey Kong, per una lineup first party sicuramente interessante. E chissà che non ci sia spazio anche per un nuovo gioco dei Pokemon ancora da annunciare.