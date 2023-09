Che giochi escono a novembre 2023 su Xbox Game Pass?

Il mese di ottobre si preannuncia ricchissimo su Xbox Game Pass grazie all'arrivo di Warhammer 40.000 Darktide, Forza Motorsport e Cities Skylines 2. Ma novembre, ve lo assicuriamo, non è da meno, al momento infatti sono ben sei i giochi confermati su Game Pass a novembre 2023.

Si inizia il 2 novembre con PlateUp! e Thirsty Suitors, il 6 novembre esce poi Football Manager 2024 al day one, seguito il 9 novembre da Dungeons 4. Ma non è finita qui, perché ci sono altri giochi in uscita nei giorni successivi.

Giochi Game Pass novembre 2023

PlateUp! dal 2 novembre su Xbox

Thirsty Suitors dal 2 novembre Xbox e PC

Football Manager 2024 dal 6 novembre su PC, Xbox e Cloud

Dungeons 4 da 9 novembre su Xbox, PC e Cloud

Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name dal 9 novembre su Xbox

Persona 5 Tactica dal 17 novembre su Xbox e Cloud

Il 9 novembre esce Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name (disponibile dal giorno del lancio) mentre il 17 novembre arriva Persona 5 Tactica, anche questo al day one. E stiamo parlando solo dei giochi della prima metà del mese, altre sorprese possono dunque arrivare per la fine di novembre, restiamo in attesa di annunci e comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft.