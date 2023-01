Che giochi escono su PS4 nel 2023? Da Hogwarts Legacy a Resident Evil 4, l'elenco completo

Nonostante PlayStation 4 sia fuori produzione, continueranno ad uscire giochi per PS4 almeno per tutto il 2023, nel corso dell'anno usciranno titoli di grande richiamo come Resident Evil 4, Hogwarts Legacy, Monster Hunter Rise, Atomic Heart e tanti altri. Ecco la lista completa.

Gennaio 2023

Breakers Collection (PS4) - 12 gennaio

Vengeful Guardian: Moonrider (PS4) - 12 gennaio

One Piece Odyssey (PS4) - 13 gennaio

A Space for the Unbound (PS4) - 19 gennaio

Persona 3 Portable (PS4) - 19 gennaio

Persona 4 Golden (PS4) - 19 gennaio

Monster Hunter Rise (PS4) - 20 gennaio

Wonder Boy Anniversary Collection (PS4) - 26 gennaio

Disgaea 7 (PS4) - 26 gennaio (Giappone)

Blackfirewall_ (PS4) - 30 gennaio

PowerWash Simulator (PS4) - 30 gennaio

Season (PS4) - 31 gennaio

SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake (PS4) - 31 gennaio

Febbraio 2023

Chef Life: A Restaurant Simulator (PS4) - 2 febbraio

Deliver Us Mars (PS4) - 2 febbraio

Wanted: Dead (PS4) - 14 febbraio

Tales of Symphonia Remastered (PS4) - 17 febbraio

Atomic Heart (PS4) - 21 febbraio

Like a Dragon Ishin! (PS4) - 21 febbraio

Hello Neighbor Search and Rescue (PS4) - 22 febbraio

The Light Brigade (PS4) - 22 febbraio

Blood Bowl 3 (PS4) - 23 febbraio

Octopath Traveler II (PS4) - 24 febbraio

Scars Above (PS4) - 28 febbraio

Marzo 2023

Wo Long: Fallen Dynasty (PS4) - 3 marzo

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse (PS4) - 9 marzo

Peppa Pig World Adventures (PS4) - 17 marzo

Trails to Azure (PS4) - 17 marzo

Resident Evil 4 (PS4) - 24 marzo

Aprile 2023

Hogwarts Legacy (PS4) - 4 aprile

GrimGrimoire OnceMore (PS4) - 7 aprile

Mega Man Battle Network Legacy Collection (PS4) - 14 aprile

Process of Elimination (PS4) - 14 aprile

God of Rock (PS4) - 18 aprile

Ad Infinitum (PS4) - 20 aprile

Tin Hearts (PS4) - 20 aprile

Afterimage (PS4) - 205aprile

Kizuna AI Touch the Beat (PS4) - 27 aprile

Dead Island 2 (PS4) - 28 aprile

Nuclear Blaze (PS4) - 28 aprile

Maggio 2023

TT Isle of Man Ride on the Edge 3 (PS4)

Giugno 2023

Street Fighter 6 (PS4) - 2 giugno

Diablo 4 (PS4) - 6 giugno

Luglio 2023

Trails into Reverie (PS4) - 7 luglio

2023

Airhead (PS4) - 2023

Akka Arrh (PS4) - 2023

Alaskan Truck Simulator (PS4) - 2023

Aliens: Dark Descent (PS4) - 2023

Animal Shelter Simulator (PS4) - 2023

Anonymous;Code (PS4) - 2023

Blazing Strike (PS4) - Q2 2023

Final Fantasy I - VI Pixel Remaster (PS4) - Q2 2023

Loop8: Summer of Gods (PS4) - Q2 2023

Monster Menu The Scavenger's Cookbook (PS4) - Q2 2023

Teslagrad 2 (PS4) - Q2 2023

Arctic Awakening (PS4) - 2023

Armored Core VI Fires of Rubicon (PS4) - 2023

Assassin's Creed Mirage (PS4) - 2023

Blasphemous II (PS4) - 2023

Boundary (PS4) - 2023

Bounty Star (PS4) - 2023

Braid: Anniversary Edition (PS4) - 2023

Bramble: The Mountain King (PS4) - 2023

Broken Roads (PS4) - 2023

Cartel Tycoon (PS4) - 2023

CATAN Console Edition (PS4) - 2023

Chronicles of 2 Heroes Amaterasu's Wrath (PS4) - 2023

Dark Envoy (PS4) - 2023

Disney Speedstorm (PS4) - 2023

Do Not Open (PS4) - 2023

Dordogne (PS4) - 2023

Dredge (PS4) - 2023

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes (PS4) - 2023

Eternal Threads (PS4) - 2023

Eternights (PS4) - 2023

Everspace 2 (PS4) - 2023

Evotinction (PS4) - 2023

Exo One (PS4) - 2023

Exoprimal (PS4) - 2023

Fate/Samurai Remnant (PS4) - 2023

Flashback 2 (PS4) - 2023

Flintlock: The Siege of Dawn (PS4) - 2023

Flock (PS4) - 2023

Freedom Planet 2 (PS4) - 2023

Glitch Busters: Stuck On You (PS4) - 2023

Goodbye Volcano High (PS4) - 2023

Gori: Cuddly Carnage (PS4) - 2023

Granblue Fantasy: Relink (PS4) - 2023

Green Hell VR (PS4) - 2023

Hotel Life: A Resort Simulator (PS4) - 2023

Humanity (PS4) - 2023

HUMANKIND (PS4) - 2023

Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes (PS4) - 2023

Infinity Nikki (PS4) - 2023

Kaku: Ancient Seal (PS4) - 2023

Kerbal Space Program 2 (PS4) - 2023

Killer Klowns from Outer Space The Game (PS4) - 2023

Kona II Brume (PS4) - 2023

Level Zero (PS4) - 2023

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name (PS4) - 2023

Luto (PS4) - 2023

Mato Anomalies (PS4) - 2023

Meet Your Maker (PS4) - 2023

Moving Out 2 (PS4) - 2023

My Time at Sandrock (PS4) - 2023

Necrobarista (PS4) - 2023

Nightmare Reaper (PS4) - 2023

ONI: Road to be the Mightiest Oni (PS4) - 2023

Oxenfree II: Lost Signals (PS4) - 2023

Potion Craft (PS4) - 2023

Prince of Persia The Sands of Time Remake (PS4) - 2023

Q.U.B.E. 10th Anniversary (PS4) - 2023

Ray'z Arcade Chronology (PS4) - 2023

Rhythm Sprout (PS4) - 2023

Roller Drama (PS4) - 2023

Roots of Pacha (PS4) - 2023

Savior (PS4) - 2023

Schim (PS4) - 2023

Sea of Stars (PS4) - 2023

Sherlock Holmes The Awakened (PS4) - 2023

Shinorubi (PS4) - 2023

Smile for Me (PS4) - 2023

Sonzai (PS4) - 2023

SquadBlast (PS4) - 2023

Squadron 51 (PS4) - 2023

Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars (PS4) - 2023

Super Bomberman R 2 (PS4) - 2023

Sword Art Online Last Recollection (PS4) - 2023

Syberia: The World Before (PS4) - 2023

System Shock (PS4) - 2023

Tchia (PS4) - 2023

The Devil Within: Satgat (PS4) - 2023

The Division Heartland (PS4) - 2023

The Isle Tide Hotel (PS4) - 2023

The Last Faith (PS4) - 2023

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (PS4) - 2023

The Library of Babel (PS4) - 2023

The Lord of the Rings: Gollum (PS4) - 2023

The Many Pieces of Mr. Coo (PS4) - 2023

The Settlers: New Allies (PS4) - 2023

The Texas Chain Saw Massacre (PS4) - 2023

The Wolf Among Us 2 (PS4) - 2023

Thirsty Suitors (PS4) - 2023

Time Flies (PS4) - 2023

Tintin Reporter: Cigars of the Pharoah (PS4) - 2023

Top Racer Collection (PS4) - 2023

Trackmania (PS4) - 2023

UFL (PS4) - 2023

Under the Waves (PS4) - 2023

Undetected (PS4) - 2023

Valfaris: Mecha Therion (PS4) - 2023

Void Terrarium 2 (PS4) - 2023

Warhammer 40,000: Boltgun (PS4) - 2023

You Suck at Parking (PS4) - 2023

Ys X: Nordics (PS4) - 2023 (Giappone)

Se è vero che Sony sembra aver rallentato con il supporto a PS4 (Horizon Forbidden West Burning Shores uscirà solo su PS5), gli editori di terze parti continueranno a far uscire giochi su PlayStation 4 almeno per tutto il 2023, con alcuni titoli già confermati anche per il prossimo anno.