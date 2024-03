Quali giochi escono su PS5 ad aprile 2024? La Top 3 degli imperdibili

Marzo ha in serbo ancora diverse sorprese per i giocatori PS5, tra cui Rise of the Ronin e Dragon's Dogma 2, tuttavia non possiamo far a meno di guardare anche al mese di aprile, che pure racchiude alcune uscite molto interessanti. Tirate fuori l'agenda e prendete nota, ecco le uscite PS5 di aprile 2024.

Tutte le novità di aprile 2024 per PlayStation 5

Freedom Planet 2 - 4 aprile (anche PS4)

Turbo Golf Racing - 4 aprile

House Flipper 2 - 10 aprile

Moonglow Bay - 11 aprile (anche PS4)

Grounded - 16 aprile (anche PS4)

ArcRunner - 18 aprile (anche PS4)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 aprile (anche PS4)

Tales of Kenzera: ZAU - 23 aprile

Another Crab's Treasure - 25 aprile (anche PS4)

Megaton Musashi: Wired - 25 aprile (anche PS4)

Sand Land - 26 aprile (anche PS4)

Stellar Blade - 26 aprile

Top Spin 2K25 - 26 aprile (anche PS4)

Braid: Anniversary Edition - 30 aprile (anche PS4)

Sea of Thieves - 30 aprile

Top 3 da non perdere

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes su PS4 e PS5 dal 23 aprile 2024

Dopo l'antipasto arrivato nel 2022 nella forma di Eiyuden Chronicle: Rising, sta finalmente per giungere il momento della portata principale, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, che tutti gli appassionati di JRPG bramano da lungo tempo. Prodotto e diretto da Yoshitaka Murayama, noto agli appassionati per aver dato i natali alla storica serie di Suikoden, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes apre le porte di Allraan, un mosaico di nazioni e culture dilaniato dalla guerra. Per salvare questo mondo popolato da umani, uomini-bestie e elfi avrete l'opportunità di reclutare e controllare oltre cento personaggi giocabili impiegando un sistema di combattimento a turni nel quale la verticalità e gli oggetti dello scenario ricoprono un importante ruolo strategico. A rendere il tutto ancor più emozionante ci penseranno dei duelli uno vs uno che avranno luogo in certi momenti della storia. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è in sviluppo da ben quattro anni ed è il frutto della più grande campagna Kickstarter del 2020.

Stellar Blade dal 26 aprile su PS5



Aprile è anche il mese di un promettente esclusiva PlayStation 5, ovvero Stellar Blade, un gioco d'azione in terza persona caratterizzato da un peculiare setting post-apocalittico e un gameplay a cavallo tra Nier e Sekiro. Nel futuro immaginato da Shift Up, la Terra è stata devastata da strane e potenti creature, le quali hanno costretto l'umanità a fuggire su una Colonia nello spazio. Proprio da qui arriva Eve, spedita su una Terra ormai distrutta per spazzare via la minaccia. Il mondo di gioco semi-aperto vi lascerà ampio spazio di manovra, permettendovi di seguire la storia principale oppure uscire dai sentieri battuti per affrontare missioni secondarie, raccogliere oggetti e scoprire altri intriganti segreti dietro la caduta della Terra. Prima del lancio verrà messa a disposizione una demo gratuita di Stellar Blade, anche se non è ancora noto quando.

Sea of Thieves dal 30 aprile su PS5

Il debutto su PlayStation 5 di una IP Microsoft di successo come Sea of Thieves non può certamente passare inosservata. Non sarà certamente la prima, dal momento che andrà a completare l'ondata già cominciata da Pentiment e destinata a proseguire con Hi-Fi Rush e Grounded, ma si tratta senza dubbio di quella con maggiori potenzialità, come dimostrano l'ottimo andamento dei preordini su PlayStation Store. Sea of Theives è un gioco d'avventura multiplayer in prima persona che vi permetterà di abbracciare in toto la vita da pirata. Potrete scorrazzare per i sette mari e le innumerevoli isole che li costellano in compagnia di amici e persone mai viste prima, cercando tesori, affrontando bestie marine e combattendo battaglie navali. Sviluppata con l'assistenza di Sony, la versione PS5 di Sea of Thieves potrà inoltre vantare anni e anni di aggiornamenti ed aggiunte contenutistiche, con tanto di supporto al cross-play vi permetterà di giocare con i vostri amici su Xbox e PC.

