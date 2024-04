Quali giochi escono su PS5 a maggio 2024? Top 3 da non perdere!

Mentre i giocatori PlayStation 5 attendono il 26 aprile per mettere le mani sopra la nuova promettente esclusiva Stellar Blade, si guarda anche al prossimo mese per scoprire quali altre sorprese ci sono in serbo per i possessori della console Sony di attuale generazione.

Maggio 2024 sulla carta non si presenta particolarmente ricco di novità per PS5, sebbene non manchino comunque novità piuttosto intriganti e meritevoli di attenzione: vi presentiamo la Top 3 delle uscite PS5 di maggio 2024 da non perdere.

System Shock Remake - 21 maggio

Già disponibile su PC da maggio 2023, nella nostra recensione di System Shock Remake abbiamo evidenziato come il ritorno di questo grande classico degli immersive sim in versione modernizzata sia stato convincente ed imperdibile per i fan. A distanza di un anno System Shock Remake si appresta a fare il suo esordio anche su console, PS5 compresa, pronto ad intrattenere i giocatori con un'avventura capace di togliere il fiato e che rende onore al gioco originale del 1994.

Dragon Ball Xenoverse 2 - 24 maggio

Nonostante sia stato originariamente pubblicato nell'ottobre del 2016, Dragon Ball Xenoverse 2 continua a godere di grande popolarità tra il pubblico grazie anche ai costanti aggiornamenti e contenuti aggiuntivi che Bandai Namco e Dimps hanno continuato a pubblicare in tutti questi anni. Per l'Action/RPG a tema Dragon Ball si apre ora un nuovo capitolo della sua storia: l'esordio su PS5 attraverso un'edizione nativa per l'attuale generazione, pronta ad espandere ulteriormente la già notevole popolarità del gioco.

F1 24 - 31 maggio

F1 24 è stato annunciato nel febbraio del 2024 ed esattamente tre mesi dopo è pronto per scendere in pista. La nuova iterazione del brand targato EA Sports e Codemasters si prepara ad intrattenere ancora una volta gli appassionati di Formula 1 con gare simulative dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento, un comparto tecnico all'avanguardia e tanti contenuti con i quali perdere ore ed ore di gioco. Siete già ai nastri di partenza?

