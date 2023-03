Che giochi escono su PS5 e PS4 nella seconda metà del 2023?

Se le uscite della prima metà dell'anno sono ormai piuttosto delineate, la lineup software PS5 e PS4 per la seconda parte del 2023 è ancora parzialmente avvolta nel mistero, anche se nel corso della primavera sicuramente verranno annunciate numerose date per i giochi in arrivo durante la stagione autunnale.

La fine dell'anno sarà caratterizzata dal lancio di Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation 5, nei prossimi mesi inoltre arriveranno giochi come Assassin's Creed Mirage, Exoprimal, Lies of P, Diablo 4 e Street Fighter 6 solamente per citarne alcuni.

Aprile 2023

Road 96 Mile 0 (PS4, PS5) 4 aprile

GrimGrimoire OnceMore (PS4, PS5) 4 aprile

Curse Of The Sea Rats (PS4, PS5) 6 aprile

Mega Man Battle Network Legacy Collection (PS4) 14 aprile

Minecraft Legends (PS4, PS5) 18 aprile

God of Rock (PS4, PS5) 18 aprile

Horizon Forbidden West Burning Shores (PS5) 19 aprile

Dead Island 2 (PS4, PS5) 21 aprile

Trinity Trigger (PS4, PS5) 25 aprile

R-Type Final 3 Evolved (PS5) 5 aprile

Star Wars Jedi Survivor (PS5) 28 aprile

Maggio 2023

Hogwarts Legacy (PS4) 5 maggio

Ys IX Monstrum Nox (PS5) 12 maggio

Atlas Fallen (PS5) 16 maggio

Amnesia The Bunker (PS4) 16 maggio

Suicide Squad Kill The Justice League (PS5) 26 maggio

Giugno 2023

Street Fighter 6 (PS4, PS5) 2 giugno

We Love Katamari! (PS4, PS5) 2 giugno

Diablo 4 (PS4, PS5) 6 giugno

Crash Team Rumble (PS4, PS5) 20 giugno

Final Fantasy XVI (PS5) 22 giugno

Luglio 2023

The Legend of Heroes Trails Into Reverie (PS4, PS5) 7 luglio

Exoprimal (PS4, PS5) 24 luglio

Agosto 2023

The Texas Chain Saw Massacre (PS5, PS4) 18 agosto

Sea Of Stars (PS5, PS4) 29 agosto

Lies of P (PS5, PS4) data da annunciare

In uscita nel 2023 con data da confermare

Alone in the Dark (PS5, PS4)

Assassin's Creed Mirage (PS5, PS4)

Alan Wake II (PS4, PS5)

Avatar Frontiers of Pandora (PS5)

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty (PS5, PS4)

Hellboy Web of Wyrd (PS4, PS5)

Little Devil Inside (PS5, PS4)

Marvel's Spider-Man 2 (PS5)

Oxenfree 2 Lost Signals (PS4)

Robocop Rogue City (PS5, PS4)

Silent Hill 2 (PS5)

Stellar Blade (PS5

The Last Of Us Part 2 Multiplayer (PS5, PS4?)

The Wolf Among Us 2 (PS5, PS4)

Warhammer 40,000 Boltgun (PS5, PS4)

Di fatto non ci sono ancora giochi con una data confermata per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre ma con l'avvicinarsi delle fiere estive come E3, Gamescom e Summer Game Fest ne sapremo sicuramente di più.