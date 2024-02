Che giochi escono questa settimana? 5 novità da tenere d'occhio dal 12 al 16 febbraio

Quella appena iniziata è una settimana particolarmente ricca di nuove uscite, nel corso dei prossimi sette giorni vedranno la luce titoli molto attesi e giochi meno famosi ma che potrebbero rivelarsi piuttosto interessanti. Ecco cinque giochi in uscita da tenere sotto osservazione questa settimana.

Banishers Ghosts of New Eden - 13 febbraio su PS5, PC e Xbox Series X/S

Vita ai vivi, morte ai morti: questo è il motto di Banishers Ghosts of New Eden, nuovo gioco di Don't Nod dal forte impatto narrativo e capace di toccare temi come l'amore, la vita, la morte e i sacrifici dell'animo umano. Banishers è un action dark fantasy ambientato alla fine del 1800 da non sottovalutare.

Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft - 14 febbraio su PC, PlayStation, Xbox e Switch

Un pacchetto che include le riedizioni dei primi tre giochi di Lara Croft: Tomb Raider (1996), Tomb Raider II (1997) e Tomb Raider III Adventures of Lara Croft del 1998. Una trilogia che ha indubbiamente segnato la fine degli anni '90 e che ha catapultato l'archeologa nello stardom della cultura Pop, con Lara Croft impegnata a fare da supporter anche in un tour degli U2. Questa riedizione include i tre giochi originali in versione rimasterizzata, con l'aggiunta del Photo Mode e del supporto per i Trofei.

Ultros - 14 febbraio su PC, PS5 e PS4

Un Metroidvania colorato e psichedelico, un titolo dallo stile estetico accattivante e dal gameplay che prende ispirazione dai classici del genere come Castlevania Symphony of the Night, aggiungendo un tocco di Guacamelee! Volete saperne di più? Vi rimandiamo alla recensione di Ultros.

Skull and Bones - 16 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Il quadrupla A (AAAA) piratesco di Ubisoft è pronto ad uscire dopo oltre sette anni di sviluppo e tantissimi rinvii. L'Open Beta ha prestato il fianco a qualche criticità (qui la nostra prova della Beta di Skull and Bones) ma è troppo presto per emettere un giudizio, che potremo dare solo in sede di recensione.

Mario vs Donkey Kong - 16 febbraio su Nintendo Switch

Remake del gioco omonimo uscito nel 2004 su Game Boy Advance (a sua volta ispirato a Donkey Kong '94 per Game Boy), Mario vs Donkey Kong riporta su Nintendo Switch la faida tra la mascotte Nintendo e il gorillone, iniziata nei primi anni '80. Un platform rompicapo con elementi puzzle che si snoda lungo decine di livelli da superare usando l'astuzia e il supporto dei Minimario.