Quali giochi escono su Xbox e Game Pass ad aprile? Questi 3 non potete perderli

Il marzo di Xbox non è ancora concluso, dal momento che ha in serbo ancora diverse sorprese sia in termini di novità, tra cui Prison Architect 2 e South Park Snow Day, sia per quanto concerne i titoli in arrivo su Game Pass, con Diablo 4 fissato per il giorno 28. Ciononostante, è già tempo di prepararsi al mese venturo: ecco le novità di aprile!

Tutte le uscite Xbox e Game Pass di aprile 2024

Withering Rooms (Xbox Series X|S) - 2 aprile

Alchemist: The Potion Monger (Xbox Series X|S e One) - 3 aprile

Deceit II (Xbox Series X|S e One) - 3 aprile

Knowledge Keeper (Xbox Series X|S e One) - 3 aprile

Freedom Planet 2 (Xbox Series X|S e One) - 4 aprile

Turbo Golf Racing ver. 1.0 (Xbox Series X|S e One) - 4 aprile ( anche in Game Pass )

) Botany Manor (Xbox Series X|S e One) - 9 aprile ( anche in Game Pass )

) Gigantic: Rampage Edition (Xbox Series X|S e One) - 9 aprile

Let's! Revolution! (Xbox Series X|S e One) - 11 aprile

Bunhouse (Xbox Series X|S, Xbox One) - 12 aprile

Jack Holmes: Master of Puppets (Xbox Series X|S) - 12 aprile

Sker Ritual (Xbox Series X|S) - 18 aprile

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Xbox Series X|S e One) - 23 aprile ( anche in Game Pass )

) Lunar Lander Beyond (Xbox Series X|S e One) - 23 aprile

Tales of Kenzera: ZAU (Xbox Series X|S) - 23 aprile

Insurmountable (Xbox Series X|S e One) - 24 aprile

Another Crab's Treasure (Xbox Series X|S e One) - 25 aprile ( anche in Game Pass )

) Assault Suit Leynos 2 S-Tribute (Xbox Series X|S e One) - 25 aprile

SAND LAND (Xbox Series X|S e One) - 26 aprile

TopSpin 2K25 (Xbox Series X|S e One) - 26 aprile

Zombies, Aliens and Guns (Xbox Series X|S e One) - 26 aprile

Braid Anniversary Edition (Xbox Series X|S e One) - 30 aprile

Top 3 da tenere d'occhio

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes dal 23 aprile su Xbox One, Series X|S e Game Pass



Dopo l'antipasto fornito nel 2022 nella forma di Eiyuden Chronicle: Rising, gli appassionati di JRPG su Xbox possono finalmente prepararsi alla portata principale, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, produzione finanziata con Kickstarter che segna il ritorno sulle scene del papà di Suikoden Yoshitaka Murayama, qui in veste di Game Director e Producer. Nel mondo di Allraan, un mosaico di nazioni e culture sconvolto dalla guerra, siete chiamati a reclutare e condurre in battaglia oltre cento personaggi giocabili. A vivacizzare le battaglie, che prevedono un sistema di combattimento a turni, ci pensa la dimensione strategica influenzata da una spiccata verticalità e diversi ostacoli.



Sand Land dal 26 aprile su Xbox Series X|S e One

La memoria di Akira Toriyama rivive in Sand Land, un GDR d'azione sviluppato da ICLA e basato all'omonimo manga del maestro apparso a episodi sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 2000. Il protagonista è il principe dei demoni Beelzebub, chiamato ad esplorare un mondo spietato al fine di assemblare veicoli, sviluppare una fiorente città e riportare l'acqua a chi ne ha bisogno. Nell'attesa dell'uscita è possibile giocare alla demo di Sand Land scaricabile gratis dall'Xbox Store, che permette di utilizzare i personaggi Beelzebub, Rao e Thief in una porzione limitata della mappa e provare veicoli come il carro armato, l'Armatura da battaglia e la moto.

TopSpin 2K25 dal 26 aprile su Xbox Series X|S e One

Il grande tennis si appresta a tornare sulle scene videoludiche con TopSpin 2K25, che segna il ritorno del franchise di 2K Sports a distanza di tredici anni dal precedente TopSpin 4. La nuova iterazione del franchise tennistico permette di affrontare i tennisti più forti del mondo nei campi dei quattro tornei dello Slam Wimbledon, Roland-Garros, US Open e Australian Open, oltre che in altri palcoscenici prestigiosi come Indian Wells, La Caja Mágica, Pala Alpitour e Foro Italico. Presenti all'appello funzionalità tipiche dei giochi 2K come La Mia Carriera e MyPlayer, oltre a un totale di 24 tennisti giocabili, incluse leggende come Roger Federer e Serena Williams. No, purtroppo Sinner non c'è.

