Quali giochi escono su Xbox e su Game Pass a maggio? Top 3 da non perdere

Aprile ha ancora tanto da dire, ma non possiamo ignorare il fatto che maggio 2024 si preannuncia come un mese incredibilmente ricco per tutti i possessori di console Xbox. Andiamo alla scoperta di tutti i videogiochi in uscita, tra i quali ce ne sono tre che non potete assolutamente perdervi.

Tutti i giochi in arrivo su Xbox One e Series X|S a maggio

Siamo ancora a metà aprile, ma come potete vedere la lista dei giochi in arrivo a maggio 2024 è già piuttosto affollata. In mezzo a tanti titoli, per il momento ce ne sono solamente due destinati ad arrivare anche nel catalogo di Game Pass, ovvero Senua's Saga: Hellblade 2 il 21 maggio e Hauntii il 23 maggio. Non preoccupatevi in ogni caso, nuovi videogiochi verranno sicuramente annunciati nelle prossime settimane.

Space Mercenary Defense Force (Xbox One e Series X|S) - 1 maggio

Armed and Gelatinous: Couch Edition (Xbox One e Series X|S) - 2 maggio

Full Metal Sergeant (Xbox One e Series X|S) - 2 maggio

MotoGP 24 (Xbox One e Series X|S) - 2 maggio

Adam Wolfe (Xbox Series X|S) - 7 maggio

Prison Architect 2 (Xbox Series X|S) - 7 maggio

Gift (Xbox Series X|S) - 8 maggio

INDIKA (Xbox Series X|S) - 8 maggio

The Prisoner of the Night (Xbox One e Series X|S) - 8 maggio

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs (Xbox One e Series X|S)

Rainbow Cotton Remaster (Xbox One e Series X|S) - 9 maggio

Electronics Puzzle Lab (Xbox One e Series X|S) - 15 maggio

Read Only Memories: Neurodiver (Xbox One e Series X|S) - 16 maggio

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Xbox One e Series X|S) - 17 maggio

Neptunia: Sisters vs. Sisters (Xbox One e Series X|S) - 21 maggio

Paper Trail (Xbox One e Series X|S) - 21 maggio

Senua's Saga: Hellblade 2 (Xbox Series X|S) - 21 maggio ( anche su Game Pass )

) System Shock (Xbox Series X|S) - 21 maggio

Crown Wars: The Black Prince (Xbox Series X|S) - 23 maggio

Hauntii (Xbox Series X|S) - 23 maggio ( anche su Game Pass )

) Morbid: The Lords of Ire (Xbox Series X|S) - 23 maggio

Dragon Ball: Xenoverse 2 (Xbox Series X|S) - 24 maggio

MultiVersus (Xbox One e Series X|S) - 28 maggio

Potion Permit: Complete Edition (Xbox One e Series X|S) - 30 maggio

Umbraclaw (Xbox One e Series X|S) - 30 maggio

WiZmans World Re:Try (Xbox One e Series X|S) - 30 maggio

EA Sports F1 24 (Xbox One e Series X|S) - 31 maggio

Top 3 da non perdere

Senua's Saga Hellblade 2 dal 21 maggio su Xbox Series X|S e in Xbox Game Pass



In mezzo a tanti videogiochi, il più atteso in assoluto è senza ombra di dubbio Senua's Saga: Hellblade 2. Non potrebbe essere altrimenti, trattandosi del seguito di uno dei videogiochi più apprezzati degli ultimi anni, nonché di un titolo che promette di portare alta la bandiere delle esclusive Xbox. La storia prende piede subito dopo Hellblade: Senua's Sacrifice e segue la protagonista nel suo percorso di accettazione della malattia e auto-miglioramento. Mosso dall'Unreal Engine 5, Senua's Saga: Hellblade 2 si preannuncia come un'esperienza dal forte impatto tecnico e cinematografico, in virtù del quale gli sviluppatori di Ninja Theory hanno scelto di impiegare il formato panoramico e bloccare il framerate a 30fps.

EA Sports F1 24 dal 31 maggio su Xbox One e Series X|S



Gli appassionati di automobili fomentati dalle recenti prestazioni della Ferrari possono provare a ricucire i decimi che ancora la separa dalla Red Bull a partire dal 31 maggio, quando verrà pubblicata la nuova iterazione ella simulazione ufficiale di Codemasters ed EA Sports. EA Sports F1 24 non ha ancora svelato tutte le sue carte, ma gli autori hanno già confermato l'implementazione di una fisica di ultima generazione atta a rendere il modello di guida più realistico e una nuova Carriera Pilota. Un programma di fidelizzazione permette ai possessori di F1 21, F1 22 e F1 23 di ottenere uno sconto del 15% sulla prenotazione di F1 24 Champions Edition., inoltre coloro che preordinano la suddetta Champions Edition possono provare in anteprima le livree 2024 di McLaren, Williams, Alpine ed Haas nella modalità Prova a Tempo di F1 23.

MotoGP 24 dal 2 maggio su Xbox One e Series X|S



Un po' per par condicio, un po' per orgoglio italiano, strizziamo nuovamente l'occhio agli appassionati di motori accendendo i riflettori anche su MotoGP 24, nuova iterazione della saga sviluppata da Milestone. Lo studio milanese ha preparato diverse novità, a cominciare dal nuovo Mercato Piloti nella Modalità Carriera, che permetterà ai box di rimescolarsi stagione dopo stagione, fino ad arrivare alla nuova funzionalità MotoGP Stewards, che promette analisi approfondite e punizioni eque a chi infrange le regole. Presenti all'appello tutti i tracciati e i piloti ufficiali di MotoGP, Moto 2 e Moto 3, oltre al campionato mondiale FIM Enel MotoE.

