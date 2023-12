Che giochi escono su Xbox Series X/S nel 2024? Da Hellblade 2 a Black Myth Wukong

Dopo aver visto che giochi escono su PS5 nel 2024 scopriamo ora cosa ci riserva la lineup Xbox Series X/S per il prossimo anno, con tanti titoli già confermati in uscita per la console Microsoft.

E ci sono già molti giochi annunciati per Xbox Game Pass nel 2024 come ARK 2, Microsoft Flight Simulator 2024, Towerbone, Cities Skylines 2 e Age of Mythology Retold.

Gennaio 2024

Prince of Persia The Lost Crown 18 gennaio

Howls 23 gennaio

Like a Dragon Infinite Wealth 24 gennaio

Tekken 8 26 gennaio

Rugby 24 30 gennaio

Febbraio 2024

Jujutsu Kaisen Cursed Clash 2 febbraio

Suicide Squad Kill the Justice League 2 febbraio

Persona 3 Reload 2 febbraio

Tomb Raider 1-3 Remastered 14 febbraio

Gunvolt Records Cychronicle 15 febbraio

Skull and Bones 16 febbraio

Slave Zero X 21 febbraio

Garden Life A Cozy Life Simulator 22 febbraio

Open Roads 22 febbraio

Marzo 2024

Unicorn Overlord 8 marzo

Alone in the Dark 20 marzo

Dragon's Dogma 2 22 marzo

Aprile 2024

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes 23 aprile

Tales of Kenzera Tau 23 aprile

Giugno 2024

Destiny 2 La Forma Ultima 4 giugno

Agosto 2024

Black Myth Wukong 20 agosto

Settembre 2024

Warhammer 40,000 Space Marine 2 9 settembre

Giochi in uscita nel 2024 data da confermare

Ci sono poi tutta una serie di titoli previsti per il prossimo anno ma con data ancora da confermare: tra le uscite Xbox di rilievo del 2024 citiamo ovviamente Senua's Saga Hellblade 2 e Stalker 2, oltre a Avowed di Obsidian. Per quanto riguarda Hellblade 2 si parla di un lancio previsto per il mese di maggio ma questo rumor deve ancora essere confermato.