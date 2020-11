Quanti giochi esistono per PS4 e quante sono le esclusive?

Vi siete mai chiesti quanti giochi siano disponibili per PlayStation 4? In questo breve articolo rispondiamo alla vostra domanda elencando anche le esclusive più famose per PS4.

PlayStation 4 dispone di una ricchissima libreria di titoli: si contano quasi 3000 giochi, per l'esattezza 2996, acquistabili sia in versione fisica su supporto Blu-Ray sia in versione digitale tramite PlayStation Store. I titoli più venduti su PlayStation 4 sono:

Grand Theft Auto V (20 milioni di copie) Uncharted 4 (16 milioni) Red Dead Redemption 2 (14 milioni) Marvel's Spider-Man (13,2 milioni) God of War (12 milioni)

Tre di questi cinque giochi sono esclusive PlayStation; quante esclusive ha dunque questa console?Molti affermano senza problemi che la fortuna di PlayStation 4 provenga soprattutto dal gran numero di esclusive: esistono, in totale, ben 86 giochi esclusivi per PS4, oltre a quelli citati segnaliamo Bloodborn, Until Dawn, Horizon Zero Dawn, Uncharted L'Eredità Perduta, The Last Guardian, inFAMOUS Second Son, The Order 1886 e Gran Turismo Sport.



Nonostante l'uscita di PlayStation 5, la community di giocatori PS4 è stata ultimamente rassicurata da Sony, la casa giapponese non intende rinunciare a supportare PlayStation 4 e continuerà a pubblicare giochi per la console di attuale generazione almeno fino al 2022.