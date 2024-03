Quanti giochi esistono per PS5? Sono un numero impressionante!

Disponibile in tutto il mondo dal novembre del 2020, nei suoi primi anni PlayStation 5 ha ospitato un numero davvero considerevole di videogiochi tra grandi produzioni e titoli della scena indipendente, al punto che il loro totale potrebbe sorprendervi.

Quanto giochi esistono per PS5? Il dato è stato rivelato dal PlayStation Blog ufficiale: al novembre del 2023 sono oltre 2500 i giochi arrivati sulla quinta console casalinga di Sony, una quantità con tutta probabilità ulteriormente cresciuta nel corso di questi primi mesi del 2024 che hanno già visto la pubblicazione di una moltitudine di opere tra cui Final Fantasy VII Rebirth, Persona 3 Reload, Tekken 8, Like A Dragon Infinite Wealth e Prince of Persia The Lost Crown giusto per fare alcuni nomi popolari.

Vero, Sony non ha rivelato in maniera estremamente dettagliata quanti sono i titoli disponibili sulla sua PS5, ma si tratta in ogni caso di una quantità incredibile considerato che i 2500 giochi sono stati superati nell'arco dei primi tre anni di commercializzazione della piattaforma, con un'espansione continua mese dopo mese. E tra tutti questi, qual è il gioco PS5 più bello al 2024?

