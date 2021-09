Quanti giochi esistono per PS5? Il numero dei videogiochi usciti

PlayStation 5 è disponibile dal novembre 2020 e da allora ha già ricevuto un gran numero di giochi, sia in formato digitale che fisico. La console next-gen di Sony ha già offerto alcune esclusive rilevanti, come ad esempio Ratchet & Clank Rift Apart e Returnal, e riceverà in futuro molti altri titoli di spessore.

A tal proposito, quanti giochi esistono su PS5? Bisogna anzitutto tenere ben presente che, essendo sul mercato da poco meno di un anno, PS5 è ancora agli inizi e il suo catalogo è destinato ad espandersi sempre di più nei prossimi mesi. Calcolando i numeri di oggi, la console next-gen offre ai giocatori 403 giochi considerati nativi, dunque senza tenere in conto la retrocompatibilità con il parco titoli di PlayStation 4. Il numero attuale tiene presente i giochi usciti tra i vari territori (Giappone, Stati Uniti, Europa) e quelli annunciati ma non ancora disponibili o senza una data d'uscita.

La larga maggioranza delle produzioni PS5 sono titoli cross-gen e upgrade di giochi della precedente generazione, con le esclusive e i titoli solo next-gen ad essere ancora in inferiorità numerica. Ma PS5 ha ancora una lunga strada davanti a sé da percorrere, e prima o poi potrebbe verificarsi un'inversione di tendenza. A tal proposito, ecco se ci saranno altri giochi cross-gen dopo God of War 2 e Gran Turismo 7. Per quanto riguarda una delle esclusive di punta già arrivate, ecco a voi la nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart.