I giochi di Fallout seguono una storia unica o sono indipendenti?

Come ben saprete, nel corso degli anni sono arrivati sul mercato numerosi capitoli della serie Fallout e chi vorrebbe avvicinarsi solo ora, magari dopo aver visto la serie TV su Amazon Prime Video, è spaventato all'idea di doverli giocare tutti. Ma si tratta di titoli la cui storia è unica o è possibile giocarli separatamente?

Fortunatamente per voi, la risposta è la seconda. Ogni singolo capitolo di Fallout racconta una storia diversa, che ha un protagonista unico ed è collocata temporalmente in un momento diverso rispetto a tutti gli altri, sebbene ogni singolo prodotto condivida lo stesso universo con tutti gli altri. Questo significa che è possibile giocare i Fallout nell'ordine che più si preferisce ed è persino possibile saltarne qualcuno, poiché ciò non influisce in alcun modo sulla comprensione di tutti gli altri.

L'unica eccezione è rappresentata dai primi due capitoli, ossia Fallout e Fallout 2. Si tratta infatti degli unici due giochi della serie che hanno lo stesso protagonista e si svolgono uno dopo l'altro. Per chi non lo sapesse, ci stiamo riferendo ai vecchi CRPG con visuale isometrica, profondamente diversi dai capitoli successivi al terzo che sono passati alla prima persona.

Occorre inoltre fare un'altra precisazione. Sebbene la quest principale di ogni singolo gioco racconti una storia diversa da tutti gli altri, è possibile che tutte le attività collaterali possano contenere riferimenti ad altri capitoli. Si tratta di un particolare che non rovina in alcun modo l'esperienza, ma è chiaro che chi vuole godersi la serie nel migliore dei modi dovrebbe giocare i vari capitoli nell'ordine giusto, magari seguendo il nostro speciale su come giocare tutti i Fallout in ordine cronologico.

