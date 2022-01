Quanti giochi di Final Fantasy esistono?

Il 2022 segna il trentacinquesimo anniversario di Final Fantasy: la leggendaria serie di Square Enix ha regalato enormi emozioni a milioni di fan sparsi per il mondo e prosegue forte ancora oggi con diverse nuove uscite e riedizioni.

In particolare, i riflettori sono adesso puntati su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, in arrivo il 18 marzo 2022 su PC e console PlayStation e Xbox, mentre i fan fremono dal desiderio di scoprire nuove informazioni sull'atteso Final Fantasy XVI (a tal proposito, lo sviluppo di Final Fantasy 16 è in ritardo di 6 mesi e ci saranno novità solo durante la prossima primavera). Aspettando però le nuove produzioni, vi siete mai chiesti quanti Final Fantasy esistono in tutto?

Rispondere a questa domanda non è semplice: dal 1987 ad oggi, infatti, sono stati innumerevoli i giochi collegati al brand, che vanno ben oltre i 15 capitoli numerati principali e comprendono seguiti di episodi specifici, spin-off, remake e remastered, compilation e vere e proprie sotto-serie come ad esempio quelle di Final Fantasy Tactics e Final Fantasy Crystal Chronicles. Al 2021, quindi, i giochi del marchio Final Fantasy prodotti sono almeno 95, numero destinato ad aumentare sempre di più nei prossimi anni, considerata la grandissima popolarità che il brand esercita ancora oggi a livello globale.

Non dimentichiamo infine che novità su Final Fantasy 7 Remake Parte 2 potrebbero arrivare nel 2022: insomma, sembra proprio che Square Enix non abbandonerà mai il suo storico brand di punta.