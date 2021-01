Quanti giochi di Final Fantasy esistono per PlayStation 4?

La serie di giochi di ruolo giapponese Final Fantasy è diventata un successo globale a partire dal 1997, anno in cui è stato pubblicato il settimo capitolo, di cui è stato pubblicato un remake proprio l'anno scorso in esclusiva PS4. Quanti altri Final Fantasy sono disponibili per la console Sony?

Oltre a Final Fantasy VII Remake (che a quanto pare è soltanto il primo di una trilogia) esiste qualche altro capitolo della famosa serie pubblicata da Square Enix che potete giocare su PlayStation 4.

In ordine cronologico, il primo è Final Fantasy XIV, rifacimento integrale dell'originale XIV che era stato pubblicato su PlayStation 3 nel 2013. Questa nuova versione, basata su un motore di gioco completamente rinnovato e necessaria a causa delle notevoli imperfezioni precedenti, è stata pubblicata nel 2014 per PlayStation 4, gratuitamente per i possessori della versione PS3.

Nel 2016 invece è stato pubblicato Final Fantasy XV, il primo Final Fantasy creato da zero per questa piattaforma; è inoltre il capitolo della serie che ha venduto di più nel giorno di debutto, con 5 milioni di copie piazzate in tutto il mondo al day one. Disponibile anche Final Fantasy XV Pocket Edition, oltre a World of Final Fantasy e il picchiaduro Final Fantasy Dissidia NT.

Infine, nel 2017 è stata lanciata una versione rimasterizzata in HD di Final Fantasy XII, intitolata The Zodiac Age, che contiene ovvi miglioramenti grafici ma anche un gameplay ottimizzato e nuove feature. Sul PlayStation Store sono disponibili anche i porting di Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII/VIII Remastered e Final Fantasy IX, senza dimenticare poi la collection Final Fantasy X/X-2 HD Remaster.

Se siete interessati alla saga di GdR di Square Enix, forse vi potrebbe tornare utile sapere da quale Final Fantasy cominciare.