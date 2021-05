Giochi first party PlayStation, Xbox e Nintendo su Epic Store? Nuovo leak dal processo

Giungono ancora rivelazioni sul mondo videoludico grazie ai documenti presentati in occasione del processo legale attualmente in essere che vede protagonisti Apple ed Epic Games.

Come potete notare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, sembra che Epic Games abbia cercato in questi mesi di contrattare con Sony, Microsoft e Nintendo per riuscire a portare sul suo Store PC i giochi first party delle tre platform holder.

Nel caso di Sony, abbiamo la descrizione di un'offerta concreta in favore della casa nipponica per ottenere dai 4 ai 6 giochi first party. Sul marketplace abbiamo in realtà già assistito all'approdo di titoli altisonanti come Horizon Zero Dawn e Days Gone (il gioco di Bend Studio sarà disponibile dal 18 maggio), ma al momento non è chiaro a quando risalgano queste trattative, e se ci siano in ballo altre esclusive prodotte dai PlayStation Studios.

Con Microsoft la situazione appare più statica: pur vero che le conversazioni tra le due parti hanno preso il via ad un certo punto, Epic Games specifica come "il Game Pass per PC va contro ciò che stiamo facendo", e che "Phil [Spencer] si sta occasionalmente incontrando con Gabe [Newell]", il che lascia intuire la presenza di buoni rapporti tra Microsoft e Valve (con sempre più giochi targati Xbox che in effetti sono stati pubblicati anche su Steam).

Epic sembra poi abbandonare già in partenza le speranze con Nintendo: si tratta di una vera "sparata" l'idea di avere i giochi della grande N sul proprio Store, e la storia della casa nipponica non sembra lasciare le porte aperte a tale scenario.