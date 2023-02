Quali giochi Game Boy e GBA ci sono su Nintendo Switch Online?

Tra le diverse novità mostrate nel corso del Nintendo Direct di febbraio 2023 non sono mancati aggiornamenti molto succulenti anche per Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento che la casa di Kyoto offre a tutti i possessori di Nintendo Switch.

Dopo una lunga attesa e tante richieste da parte dei fan, i giochi Game Boy e GBA sono arrivati su Nintendo Switch Online, con le relative app già disponibili per il download. Finalmente gli appassionati potranno godersi alcuni dei più grandi classici comparsi sulle storiche console portatili della Grande N (non solo GB e GBA, c'è spazio anche per le esclusive Game Boy Color), rivivendo così i fasti di quelle piccole piattaforme che tanto furore ed infiniti ricordi regalarono tra gli anni '90 ed i primi anni 2000.

Ma precisamente quali sono i primi giochi Game Boy e GBA ad essere arrivati su Switch Online? Ecco di seguito la lista relativa al Game Boy, che ricordiamo essere disponibile per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online:

Tetris

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

The Legend of Zelda Link's Awakening DX

Gargoyle's Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark The New Nightmare

Metroid II Return of Samus

Wario Land 3

Kirby's Dream Land

Passiamo ora all'elenco relativo al Game Boy Advance, che ricordiamo è accessibile esclusivamente agli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare Inc. Minigame Mania

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart Super Circuit

Mario & Luigi Superstar Saga

The Legend of Zelda The Minish Cap

Al solito, come già avviene per le app di NES, SNES, Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, Nintendo aggiungerà periodicamente diversi nuovi giochi al catalogo GB e GBA, dunque non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire quali altri classici del passato saranno a disposizione per i giocatori.