Quali giochi Game Boy usciranno su Switch? Da WarioWare a Metroid Fusion

Nelle scorse ore è stata scoperta la presenza di emulatori Game Boy e Game Boy Advance per Nintendo Switch, questi sembrano essere ancora in fase di test ma probabilmente i piani sono quelli di lanciare il supporto ai giochi per Game Boy per gli abbonati Nintendo Switch Online, in aggiunta ai giochi NES, SNES, N64 e Mega Drive.

Ma quali giochi per Game Boy e Game Boy Advance ci saranno? Il leak include anche una lista di titoli che spazio da F-Zro Maximum Velocity a Astro Boy Omega Factor, passando per Kingdom Hearts Chain of Memories e Metroid Fusion.



Giochi Game Boy Advance

Astro Boy Omega Factor

Drill Dozer

Fire Emblem The Sacred Stones

F-Zero Maximum Velocity

Game & Watch Gallery 4

Golden Sun

Golden Sun The Lost Age

Gunstar Super Heroes

Harvest Moon Friends of Mineral Town

Kingdom Hearts Chain of Memories

Kirby and the Amazing Mirror

Koro Koro Puzzle Happy Panechu!

Car Battler Joe

Castlevania Aira of Sorrow

Castlevania Circle of the Moon

ChuChu Rocket!

Metroid Fusion

Metroid Zero Mission

Mr. Driller 2

Ninja Five-O

Pokemon Mystery Dungeon Red Rescue Team

Pokemon Pinball Ruby & Sapphire

Super Mario Advance 4 Super Mario Bros 3

Super Robot Taisen Original Generation

Tactics Ogre The Knight of Lodis

Wario Land 4

Kuru Kuru Kururin

Lufia: The Ruins of Lore

Mario & Luigi Superstar Saga

Mario Golf Advance Tour

Mario Kart Super Circuit

Mario Party Advance

Mario Tennis Power Tour

Mario vs. Donkey Kong

Mega Man Battle Network 5 Team ProtoMan

Mega Man Battle Network 2

Mega Man Zero 3

WarioWare, Inc Mega Microgames!

Yoshi’s Island Super Mario Advance 3

The Legend of Zelda The Minish Cap

Giochi Game Boy e Game Boy Color

The Legend of Zelda Link's Awakening DX

Qix

Super Mario Land

Tetris

di test secondo i leaker, non è detto che tutti siano destinati a fare il loro debutto su Nintendo Switch, molto dipenderà probabilmente dalle performance e dalla possibilità di migliorare eventualmente le prestazioni dei singoli titoli. Al momento,e non sappiamo se effettivamente i giochi per Game Boy arriveranno su Switch, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali in merito.