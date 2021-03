Quanti giochi ci sono su Game Pass per Xbox, PC e Android?

Un utente del forum di ResetERA ha voluto contare tutti i giochi disponibili su Xbox Game Pass ad oggi, venerdì 12 marzo. Quanti giochi ci sono su Xbox Game Pass? Più di 500, vediamo insieme come sono suddivisi esattamente.

Il catalogo Xbox Game Pass include 534 giochi di cui 376 per console Xbox, 252 per PC e 226 per Android via Cloud. Sono inclusi nel conto anche i 20 giochi Bethesda disponibili da oggi:

Dishonored Definitive Edition (Xbox, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Xbox, PC, Cloud)

DOOM (1993) (Xbox, PC, Cloud)

The Evil Within (Xbox, PC, Cloud)

Fallout 4 (Xbox, PC, Cloud)

Fallout 76 (Xbox, PC, Cloud)

Fallout New Vegas (Xbox)

Prey (Xbox, PC, Cloud)

RAGE 2 (Xbox, PC, Cloud)

Wolfenstein The New Order (Xbox, PC, Cloud)

Wolfenstein The Old Blood (Xbox, PC, Cloud)

Wolfenstein Youngblood (Xbox, PC, Cloud)

DOOM II (Xbox, PC, Cloud)

DOOM 3 (Xbox, PC, Cloud)

DOOM 64 (Xbox, PC, Cloud)

DOOM Eternal (Xbox, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III Morrowind (Xbox, PC)

The Elder Scrolls IV Oblivion (Xbox, PC)

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition (Xbox, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (PC, Xbox)

Secondo un leak quest'anno Xbox Game Pass ospiterà tanti giochi Ubisoft a partire da Watch Dogs Legion, che dovrebbe fare la sua comparsa nei prossimi mesi. Al momento nessuna conferma da parte della compagnia francese, in ogni caso il catalogo è sempre più ricco, tra i nuovi giochi Game Pass di marzo 2021 troviamo Star Wars Squadrons, Madden NFL 21 e Football Manager 2021.