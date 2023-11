Che giochi ci sono nella GameStation 5? La finta PS5 ha tanti giochi, ma...

C'è stato un periodo in cui PlayStation 5 era introvabile a causa delle limitatissime scorte distribuite dovute alla crisi dei semiconduttori (anche se fortunatamente oggi i problemi di scorte di PS5 sono stati completamente risolti). Proprio in quel momento emerse una piattaforma clone dal nome e dal design inconfondibili: GameStation 5.

Si tratta chiaramente di una di quelle console fasulle solitamente strapiene di rom hack che mescolano tra loro giochi realmente esistenti ad altri "tarocchi" del tutto inventati di sana pianta. Eppure, complice anche il prezzo vantaggioso di GameStation 5, è chiaro che più di un giocatore potrebbe essere curioso di recuperare un simile prodotto così bizzarro, anche solo per vedere in azione i 200 giochi installati all'interno del sistema.

Ma esattamente che giochi ci sono sulla GameStation 5? E' possibile trovarci letteralmente di tutto, compresi anche numerosi giochi dell'epoca NES emulati. Eccoci dunque alle prese con la trilogia di Super Mario Bros., Donkey Kong, Pac-Man, Contra, Castlevania, Space Invaders, Gradius, Galaga, Arkanoid, Ice Climber e Dig Dug, giusto per citare alcuni celebri retrogame presenti. Non manca anche un fantomatico gioco di Harry Potter mai visto prima oltre ad una lunga serie di giochi mai sentiti prima: pronti ad intrattenervi con Egg Contest, Dejectile e Final Blood? E c'è persino Angry Birds, non manca proprio nulla!

Se proprio siete curiosi di scoprire tutto ciò che questa console finta offre, provare non nuoce. Tuttavia vi sconsigliamo di recuperare una GameStation 5 non solo appunto per la dubbia provenienza del prodotto, ma anche perché la larga maggioranza dei giochi presenti non è nemmeno emulata correttamente rendendo quindi difficile godersi al meglio i classici inclusi. Meglio giocare le versioni originali o quelle emulate tramite prodotti ufficiali come Nintendo Switch Online, no?