Giochi da giocare se ti è piaciuto The Last of Us: tra epidemie e mondi post-apocalittici

The Last Of Us, in entrambi i capitoli che lo compongono, ci immerge in un mondo dominato da un’epidemia e un gameplay che mischia azione, sopravvivenza e qualche nota horror. Se cercate un gioco che ne condivida alcuni tratti, dall’ambientazione post-apocalittica alla ricca narrativa, ecco 5 giochi simili a The Last of Us che potrebbero piacervi.

A Plague Tale Innocence

A Plague Tale: Innocence è un gioco stealth survival horror ambientato in un mondo devastato dalla Peste Nera. Il gioco ruota attorno a due fratelli, Amicia e Hugo, che cercano di sopravvivere. Giocandolo dopo The Last of Us, non potrete fare a meno di notare alcune somiglianze.

Avvolto in un'atmosfera cupa e oscura, il gameplay include enigmi avvincenti e azione furtiva, sfoggia un'ambientazione originale e saprà catturarvi con una trama coinvolgente e un cast di personaggi molto gradevole. Nel caso apprezzaste questo episodio, potrete proseguire le vicende con A Plague Tale Requiem.

State of Decay 2

State of Decay 2 è un gioco survival-horror. Come The Last of Us, è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui la sopravvivenza è l'unica cosa che conta. In più, il gioco offre una narrazione dinamica che vi consente di plasmare la vostra storia. Contraddistinto da un sistema di combattimento soddisfacente che arricchisce l'esperienza complessiva, presenta un gameplay piuttosto stratificato e uno scenario dinamico all’interno del quale spostarsi. Potrebbe non essere concentrato sui personaggi al pari del titolo di Naughty Dog, ma saprà intrattenervi in molti modi diversi.

Bioshock Infinite

Mentre si vocifera di Bioshock 4 per il 2028, Bioshock Infinite è un'aggiunta accattivante alla popolare serie di sparatutto in prima persona. Vanta una storia intrigante e ben capace di tenere all’amo nel corso dell’avventura, fatte salve rare incertezze. Inoltre, l’ambientazione del gioco, Columbia, è un posto fantastico da esplorare grazie a un'estetica Steampunk ispirata.

Per merito dei suoi personaggi ben caratterizzati, proprio quello a cui sono abituati i giocatori di The Last of Us, e alla sua storia dal ritmo serrato, si distingue per un mondo più eccentrico rispetto alle atmosfere del titolo Naughty Dog, ma saprà affascinarvi con un sistema di combattimento avvincente e una trama ricca di colpi di scena.

Tomb Raider (Trilogia Survivor)

La trilogia Survivor di Tomb Raider si compone di tre giochi che hanno riavviato interamente la storia di Lara Croft e riscritto da zero le origini dell’archeologa, narrandone le gesta da inesperta studentessa fresca di college a navigata predatrice di tombe. Nonostante di primo acchito possa sembrare che non condivida troppo con The Last of Us, il rinnovato gameplay di questi capitoli di Tomb Raider - action adventure con elementi survival e qualche punta di horror - si presta a coloro che hanno amato le sezioni stealth e le sequenze adrenaliniche del gioco e che non vogliono rinunciare all’elemento del sovrannaturale.

Non solo: se abbiamo amato le protagoniste femminili in The Last of Us parte 2, in Tomb Raider troveremo ancora una volta una donna forte e indipendente al timone.

Telltale's The Walking Dead

Telltale's The Walking Dead è una popolare serie di videogiochi basata sulla serie di fumetti "The Walking Dead" di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard. Il gioco è noto per la sua struttura narrativa in cui le scelte dei giocatori influenzano in modo significativo la progressione della storia.

Il gioco introduce un nuovo cast di personaggi interessanti, dialoghi contornati da non pochi dilemmi etici e numerosi sentieri multipli in cui tracciare le vicende. Uscito qualche mese prima di The Last of Us, anche questo gioco racconta di un uomo che si ritrova a improvvisare il ruolo di padre per una bambina in un mondo dominato da un'apocalisse di zombie.