I giochi più giocati al mondo nel 2023 sono vecchi di almeno 7 anni con una sola eccezione

Newzoo ha pubblicato un nuovo report sullo stato dell'industria dei videogiochi, con dati riferimenti al 2023. In questo anno l'industria è cresciuta del 2.6% a livello di entrate toccando i 93.5 miliardi di dollari, tuttavia il tempo di gioco medio diminuisce e i giocatori sembrano preferire titoli più datati rispetto alle ultime novità.

E nonostante il 2023 sia stato un anno ricchissimo di uscite, la maggior parte dei giocatori ha preferito passare il tempo con giochi vecchi di almeno 5 anni. E' il caso di Fortnite che risulta essere il gioco più giocato in assoluto in tutti i mercati su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch (in USA e UK, in quest'ultimo caso).

Per il resto le classifiche PC, PlayStation e Xbox sono popolate di giochi come Roblox, Counter Strike 2, The Sims 4, Call of Duty (Modern Warfare II, MW3 e Warzone 2.0 aggregati), League of Legends, Valorant, GTA 5, Rocket League, APEX Legends, Rainbow Six Siege, Minecraft. Le uniche eccezioni riguardano Starfield per i nuovi giochi usciti nel 2023 e EA Sports FC 24 per i giochi annuali.

Su PC la maggior parte del tempo di gioco globale viene spesa su giochi usciti 9.6 anni fa, su PlayStation 7.4 anni fa e su Xbox 7.2 anni fa. Diversa la situazione su Nintendo Switch dove la media dei giochi della top 10 ha 3.9 anni ma in questo caso i dati riguardano solamente USA e UK mentre su PC e console si parla di dati che coinvolgono 37 diversi mercati. Anche su Switch in ogni caso trionfa Fortnite seguito da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Super Mario Bros Wonder.

Escludendo i giochi a cadenza annuale l'unico titolo del 2023 entrato nella top 10 dei più giocati su PC e console è Starfield di Bethesda. Giochi a cadenza annuale come NBA, EA Sports FC e Madden occupano il 23% totale del tempo speso sui videogiochi lo scorso anno mentre i nuovi giochi non annuali hanno occupato solamente l'8% del tempo speso dai giocatori.

