Giochi e giocattoli, sconto del 15% anche su giochi in scatola e LEGO

Questa nuovissima promozione di Amazon è valida solamente per i primi 1000 clienti che attiveranno la pronozione. In cosa consiste l'offerta? Sarà possibile ottenere uno sconto del 15% su tutti gli articoli che fanno parte della categoria "giochi e giocattoli", vediamo come fare.

Vai subito alla pagina della promozione É sufficiente attivare la promozione nella pagina di Amazon, una volta attivato lo sconto sarà valido per 7 giorni e visualizzabile direttamente al momento del checkout, quindi una volta inserito il gioco o giocattolo nel carrello.

Clicca qui per visualizzare l'intera lista di giochi e giocattoli in vendita su Amazon

Lo sconto può essere attivato per l'acquisto di un articolo di valore massimo di 50 euro della categoria Giochi e giocattoli e soltanto per i primi 1000 clienti che attiveranno la promozione. Il codice promozionale non può essere applicato a carte regalo, prodotti e contenuti digitali, prodotti venduti da Amazon Luxury Stores, dispositivi Amazon e tutti gli altri articoli in vendita nel sito.



Ovviamente alla categoria scontata fanno parte anche tutti i giochi in scatola e lo sconto del 15% è applicato anche se l'articolo è già scontato, tutti i giochi in scatola venduti su Amazon sono visualizzabili a questo link.



Ovviamente fanno parte della categoria "giochi e giocattoli" anche i famosissimi LEGO, lo sconto del 15% è molto interessante su alcuni set già scontati, visualizza tutti i set LEGO in vendita su Amazon a questo link.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?